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تابناک گزارش میدهد؛
بارش باران، چهره سقز را پاییزی کرد + فیلم
گروه استانها ـ بارش باران در شهر سقز، جلوهای زیبا به خیابانها و معابر این شهر بخشید و حالوهوای پاییزی را در دومین شهر بزرگ کردستان رقم زد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، تصاویری از بارش باران در شهر سقز، حالوهوای متفاوتی به این شهر بخشیده است.
بارش باران، خیابانها و معابر سقز را خیس کرده و جلوهای زیبا از طبیعت پاییزی این شهر را به تصویر کشیده است.
تصاویری از بارندگی در سقز را در ادامه مشاهده میکنید.
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