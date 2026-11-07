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آخرین خبررکورد بارندگی کردستان شکسته شد/ اورامان تخت زیر بارش ۲۱۱ میلی‌متری
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تابناک گزارش می‌دهد؛

بارش باران، چهره سقز را پاییزی کرد + فیلم

گروه استان‌ها ـ بارش باران در شهر سقز، جلوه‌ای زیبا به خیابان‌ها و معابر این شهر بخشید و حال‌وهوای پاییزی را در دومین شهر بزرگ کردستان رقم زد.

کد خبر: 4200459تاریخ انتشار: 24 بازدید۰

باران

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، تصاویری از بارش باران در شهر سقز، حال‌وهوای متفاوتی به این شهر بخشیده است.

بارش باران، خیابان‌ها و معابر سقز را خیس کرده و جلوه‌ای زیبا از طبیعت پاییزی این شهر را به تصویر کشیده است.

تصاویری از بارندگی در سقز را در ادامه مشاهده می‌کنید.


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