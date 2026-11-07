گروه استان‌ها ـ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان گفت: با وجود بارش‌های سنگین دو روز گذشته، تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌جز گردنه تته باز است و تردد در آن‌ها جریان دارد.

«شهرام شکری» مدیرکل اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های استان اظهار کرد: گردنه تته به دلیل مه غلیظ مسدود شده است، اما در سایر محورهای مواصلاتی مشکل خاصی گزارش نشده و تردد برقرار است.

وی افزود: در جریان بارندگی‌های اخیر، ریزش‌های جزئی در برخی نقاط جاده‌ای رخ داد که با تلاش نیروهای راهداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در روزهای بارانی تصریح کرد: لغزندگی سطح جاده‌ها می‌تواند خطر بروز حوادث را افزایش دهد؛ بنابراین رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را رعایت کنند.

شکری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده پیش از آغاز بارندگی‌ها گفت: از چند ماه گذشته عملیات پاکسازی و لایروبی پل‌ها و مسیرهای عبور آب در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه در بارش‌های اخیر مشکلی در این زمینه به وجود نیامد.

وی در پایان از رانندگان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان، اپلیکیشن ۱۴۱ را نصب کرده یا با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس بگیرند.