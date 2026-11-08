بنیاد شهید کردستان پیگیر مطالبات ایثارگران است

گروه استان‌ها ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان با تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و چالش‌های این مجموعه، اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران، تأمین مسکن، خدمات درمانی و معیشتی و رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون پزشکی را از اولویت‌های بنیاد شهید استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «خسرو شهیدی»، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان در جلسه شورای اداری این مجموعه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان و رؤسای بنیاد شهید شهرستان‌های تابعه، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری و ارائه راهکار برای رفع آن‌ها برگزار شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص خدمت در بنیاد شهید اظهار کرد: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران با سایر حوزه‌های اداری متفاوت است و نیازمند صبر، عشق، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثارگری کارکنان است تا بتوانند پاسخگوی مطالبات این قشر باشند.

مدیرکل بنیاد شهید کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه درمان افزود: با استفاده از ظرفیت بیمه و قرارداد با مراکز درمانی، داروخانه‌ها و پزشکان عمومی استان، تلاش شده است خدمات درمانی و دارویی به‌صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

شهیدی، طرح سپاس و دیدار مستمر با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را از مهم‌ترین مأموریت‌های بنیاد دانست و گفت: حضور در کنار خانواده‌های شهدا و ایثارگران، حتی در مواردی که امکان ارائه خدمت مشخصی وجود ندارد، از اهمیت زیادی برخوردار است و مورد استقبال این خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به مسئولیت بنیاد شهید در کمیته تکریم و طرح سپاس کنگره ملی شهدای استان کردستان تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است با همکاری همکاران و دستگاه‌های مرتبط، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا پیش از برگزاری کنگره انجام شود و این برنامه پس از کنگره نیز استمرار داشته باشد.

مدیرکل بنیاد شهید کردستان همچنین از اجرای طرح مدیریت ارتباط با خانواده‌های ایثارگران خبر داد و اظهار کرد: در این طرح به ازای هر ۵۰ تا ۱۰۰ خانواده شهید و ایثارگر، یک نفر از کارکنان مسئولیت پیگیری امور و مشکلات آنان را بر عهده می‌گیرد و موظف است به‌صورت ماهانه گزارش عملکرد ارائه دهد.

شهیدی در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران بیان کرد: جذب نیرو در بنیاد شهید تابع ضوابط و آزمون‌های استخدامی است و تاکنون دو مرحله آزمون برگزار شده و مرحله سوم نیز طی یکی دو ماه آینده برگزار خواهد شد. تلاش ما این است که فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد واجد شرایط نیز تا پایان سال در این آزمون‌ها شرکت کنند.

وی مسکن را از دیگر مطالبات مهم جامعه ایثارگری استان عنوان کرد و افزود: اگرچه بنیاد شهید مجاز به ساخت مسکن برای جامعه ایثارگری نیست، اما پیگیری‌های لازم برای تأمین زمین از طریق دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد شهید کردستان با اشاره به تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی گفت: از مجموع ۸ هزار و ۷۹۹ نفر از جامعه ایثارگری استان که بر اساس قانون مشمول دریافت زمین هستند، ۳ هزار و ۹۹۹ نفر در برنامه واگذاری زمین تا پایان سال آینده قرار گرفته‌اند.

شهیدی همچنین به موضوع کمیسیون‌های پزشکی و تعیین وضعیت جانبازی مجروحان حوادث اخیر اشاره کرد و افزود: در کمیسیون پزشکی اخیر حدود ۴۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته و پرونده‌های دیگری نیز برای بررسی در کمیسیون بعدی آماده شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات به جامعه ایثارگری خاطرنشان کرد: کارکنان بنیاد شهید با عشق و علاقه و نگاهی خانوادگی در کنار خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران حضور دارند و امیدواریم با بهره‌گیری از رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان و همراهی دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثرتری برای رفع مشکلات و ارتقای خدمات به این قشر برداشته شود.