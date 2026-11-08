گروه استان‌ها - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سروآباد از بارش بیش از ۱۰ سانتی‌متر برف در گردنه ژالانه خبر داد و گفت: راهداران با حضور در محور سروآباد ـ هورامان ـ پاوه، عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی مسیر را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در پی بارش برف و تشدید شرایط نامساعد جوی در منطقه اورامان، بیش از ۱۰ سانتی‌متر برف در محدوده گردنه ژالانه باریده و نیروهای راهداری برای تأمین ایمنی تردد در این محور به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

«محمد شبرندی» ، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سروآباد، با اعلام این خبر اظهار کرد: نیروهای راهداری در محور سروآباد ـ هورامان ـ پاوه حضور دارند و عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی مسیر را با هدف فراهم‌کردن شرایط تردد ایمن برای رانندگان و مسافران انجام می‌دهند.





وی با اشاره به وجود مه غلیظ در محدوده گردنه ژالانه، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از چراغ نور پایین و همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات گرمایشی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سروآباد همچنین با تأکید بر تداوم انسداد گردنه تته اعلام کرد: این مسیر همچنان مسدود است و رانندگان تا اطلاع ثانوی از تردد در آن خودداری کنند.

شبرندی در پایان با اشاره به تلاش شبانه‌روزی راهداران برای باز نگه‌داشتن محورهای مواصلاتی منطقه، از رانندگان خواست ضمن توجه به هشدارهای راهداری، همکاری لازم را با عوامل مستقر در جاده‌ها داشته باشند.