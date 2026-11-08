گروه استان‌ها ـ دویست‌وپنجاه‌وسومین اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی، شامگاه یکشنبه هفدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، به میزبانی خبرگزاری تابناک کردستان و با حضور مردم سنندج، زیر بارش شدید باران در میدان آزادی این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، میدان آزادی سنندج شامگاه یکشنبه بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که این بار به دویست‌وپنجاه‌وسومین شب خود رسید و با وجود بارش شدید باران، مردم در آن حضور پیدا کردند.





در این مراسم که به میزبانی خبرگزاری تابناک کردستان برگزار شد، شهروندان سنندجی با حضور در میدان آزادی، استمرار همراهی خود با این اجتماع شبانه را به نمایش گذاشتند.

بارش شدید باران و شرایط نامساعد جوی نیز مانع برگزاری این گردهمایی نشد و حاضران در فضایی صمیمی، دویست‌وپنجاه‌وسومین شب اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی را رقم زدند.

خبرگزاری تابناک کردستان با میزبانی و پوشش این مراسم، بر تداوم نقش رسانه‌ای خود در انعکاس حضور و مشارکت مردمی در اجتماعات شبانه سنندج تأکید دارد.