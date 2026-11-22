گروه استان‌‎ها - نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت استقلال مدیران اجرایی در انتخاب و انتصاب مسئولان استانی، از نمایندگان مجلس خواست به جای دخالت در انتصابات، وظیفه نظارتی خود را دنبال کنند و در مسیر پیشرفت استان و کشور گام بردارند.





آیت‌الله «امان الله نریمانی» نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، درباره حدود اختیارات نمایندگان مجلس در انتصابات استانی، اظهار کرد: در این زمینه به تفصیل صحبت کرده‌ام؛ بنده زمانی نماینده مجلس بودم، اما هرگز به خودم اجازه ندادم در انتصاب هیچ‌یک از مسئولان استانی دخالت کنم.

وی افزود: از نمایندگان نیز انتظار داریم از ورود به موضوع انتصابات پرهیز کنند و اجازه دهند این مسئولیت در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی انجام شود.