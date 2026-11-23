گروه استان‌ها - کشف پیکرهای دو جوان ۱۹ ساله در سرویس بهداشتی متروکه روستای دیرستان؛ ادعاهای تأییدنشده درباره تأثیر یک انیمه یا بازی اینترنتی، ابعاد تازه‌ای به این حادثه تلخ بخشیده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، ماجرای ناپدیدشدن دو جوان ۱۹ ساله در جزیره قشم، پس از چند روز جست‌وجو با کشف پیکرهای بی‌جان آن‌ها در مکانی متروکه در روستای دیرستان به پایانی تلخ رسید.

این دو جوان که از شامگاه ۲۷ آبان‌ماه ناپدید شده بودند، روز اول آذرماه در یک سرویس بهداشتی متروکه در روستای دیرستان پیدا شدند. یکی از جان‌باختگان اهل دیرستان و دیگری ساکن شهر سوزا بود.

اما آنچه این حادثه را بیش از پیش در کانون توجه افکار عمومی قرار داده، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ارتباط این اتفاق با یک انیمه کره‌ای یا بازی اینترنتی است؛ موضوعی که در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته، اما تاکنون هیچ مرجع رسمی آن را تأیید نکرده است.

در شرایطی که پرسش‌های متعددی درباره چگونگی وقوع این حادثه، علت مرگ و احتمال وجود عوامل تأثیرگذار مطرح است، پاسخ قطعی به این ابهامات تنها با تکمیل بررسی‌های تخصصی و اعلام نتایج از سوی مراجع انتظامی و قضایی امکان‌پذیر خواهد بود.

اکنون خانواده‌های داغدار و افکار عمومی در انتظار روشن‌شدن حقیقت هستند؛ حقیقتی که مشخص خواهد کرد چه اتفاقی برای این دو جوان افتاده و آیا شایعات مطرح‌شده درباره بازی‌های اینترنتی و محتوای رسانه‌ای ارتباطی با این حادثه داشته است یا خیر.

تابناک؛ پیگیر ابعاد این حادثه و اطلاع‌رسانی بر اساس اطلاعات رسمی خواهد بود.