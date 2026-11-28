گروه استان‌ها - نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌های زیرساختی منطقه، از ورود فاز نخست کنارگذر شمالی مریوان به مرحله مناقصه خبر داد و گفت: برای اجرای این فاز به طول ۱۹ کیلومتر، مدت‌زمان ۳۶ ماهه پیش‌بینی شده است.

«امید کریمیان» ، نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از پروژه‌های زیرساختی منطقه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، این سفر را فرصتی برای پیگیری و تعیین تکلیف طرح‌های مهم عمرانی حوزه انتخابیه خود دانست.

وی با اشاره به برنامه بازدیدهای دو روزه معاون وزیر راه و شهرسازی از استان کردستان اظهار کرد: در جریان این سفر، پنج پروژه مهم شامل کریدور شمال‌غرب، کنارگذر سنندج و سه پروژه در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد، شامل تونل هورامان، کنارگذر شمالی مریوان و جاده جدید سنندج ـ مریوان مورد بررسی قرار گرفت.

کریمیان با اشاره به اهمیت این پروژه‌ها برای توسعه منطقه افزود: مریوان به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری و تجاری استان کردستان و همچنین یکی از مسیرهای دسترسی زائران به عتبات عالیات، نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و راه‌های ارتباطی است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه اقتصادی و گردشگری منطقه داشته باشد.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور بازوند در منطقه تصریح کرد: معاون وزیر راه با توجه به شناخت و خاطراتی که از دوران دفاع مقدس و خدمات انجام‌شده در این منطقه دارد، با علاقه و توجه ویژه‌ای به کردستان سفر کرد و به وعده‌ای که برای بازدید از پروژه‌ها داده بود، عمل کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای این سفر در نهایت به تصمیمات عملیاتی و نتایج مثبت برای مردم منطقه منجر شود.

کریمیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره زمان‌بندی اجرای کنارگذر شمالی مریوان گفت: این پروژه در چند فاز اجرا خواهد شد و مطابق توضیحات ارائه‌شده از سوی مشاور و پیمانکار، فاز نخست آن به طول ۱۹ کیلومتر وارد مرحله مناقصه شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای فاز نخست این پروژه، مدت‌زمان ۳۶ ماه پیش‌بینی شده و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، این طرح در زمان‌بندی تعیین‌شده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.