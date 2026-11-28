گروه استان‌ها ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت تکریم والدین و جایگاه والای مادران در آموزه‌های دینی، گفت: احترام، احسان و فروتنی در برابر پدر و مادر از مهم‌ترین سفارش‌های قرآن کریم است و فرزندان باید تا زمانی که فرصت دارند، قدر این نعمت بزرگ الهی را بدانند.

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به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در سخنرانی خود در جمع حاضران در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، ضمن تبریک پیشاپیش میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، در دو محور به تبیین جایگاه خانواده و تحولات منطقه‌ای و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا پرداخت.

احسان به والدین؛ سفارش قرآن پس از توحید

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به آیات ۲۳ و ۲۴ سوره اسراء اظهار کرد: خداوند متعال پس از سفارش به توحید و پرستش خویش، بلافاصله به احسان و نیکی به پدر و مادر فرمان می‌دهد؛ موضوعی که نشان‌دهنده جایگاه بسیار بلند والدین در فرهنگ قرآنی است.

پورذهبی با بیان اینکه قرآن حتی گفتن کلمه «اُف» به پدر و مادر را نهی کرده است، افزود: فرزندان باید با والدین خود با گفتار نیکو، احترام، فروتنی و مهربانی رفتار کنند و در دوران سالمندی بیش از گذشته مراقب آنان باشند.

وی با تشریح چهار وظیفه مهم فرزندان در برابر والدین، گفت: احسان و نیکی عملی، رعایت ادب در گفتار، تواضع و فروتنی و دعا و طلب مغفرت برای پدر و مادر از مهم‌ترین وظایفی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

فرصت خدمت به پدر و مادر را از دست ندهید

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اینکه حضور و حیات پدر و مادر نعمتی بزرگ و گاه ناشناخته است، تصریح کرد: انسان تا زمانی که والدینش در کنار او هستند، شاید قدر این فرصت را به‌درستی نداند، اما پس از فقدان آنان، حسرت روزهایی را می‌خورد که می‌توانست بیشتر در خدمتشان باشد.

پورذهبی خطاب به جوانان حاضر در این مراسم خاطرنشان کرد: اگر پدر و مادر شما در قید حیات هستند، قدرشان را بدانید، برای رسیدگی به امورشان پیش‌قدم شوید و اجازه ندهید دیگران جای شما را در خدمت به آنان بگیرند.

وی با اشاره به جایگاه مادران، بر ضرورت احترام به زنان در جایگاه مادر، همسر و دختر تأکید کرد و گفت: احترام، وفاداری، حفظ حرمت و مراقبت از شخصیت زنان، از ویژگی‌های مهم اخلاقی و انسانی است.

ایران معادلات منطقه را تغییر داده است

پورذهبی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا اظهار کرد: امروز تقابل ایران و آمریکا دیگر یک جنگ معمولی نیست، بلکه به عرصه‌ای پیچیده از رقابت قدرت‌ها تبدیل شده است و باید تحولات آن را با نگاه دقیق و واقع‌بینانه دنبال کرد.

وی با اشاره به سه سناریوی پیش‌روی تحولات منطقه افزود: نخستین مسئله، شکستن محاصره و پایان دادن به محدودیت‌های تحمیل‌شده است که تحقق آن تابع تصمیم و تشخیص مسئولان عالی نظام خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: در صورت تداوم شرایط محاصره، یکی از راهبردهای مهم جمهوری اسلامی ایران افزایش هزینه‌های این وضعیت برای طرف مقابل است؛ به‌گونه‌ای که ادامه این شرایط برای آمریکا و متحدانش با فشارهای اقتصادی، نظامی و روانی بیشتری همراه شود.

آمریکا دیگر تعیین‌کننده یک‌جانبه شرایط منطقه نیست

پورذهبی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم تحولات اخیر، تغییر جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای است، گفت: امروز پرسش‌های اساسی درباره آینده منطقه، امنیت آبراه‌ها، پایگاه‌های نظامی، اتحادهای منطقه‌ای، منابع ثروت و توافق‌های امنیتی مطرح شده و ایران توانسته است این مسائل را به محور مباحث و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای تبدیل کند.

وی با اشاره به تحلیل‌های منتشرشده درباره تحولات منطقه تصریح کرد: پس از دهه‌ها، ایران دیگر صرفاً در جایگاه پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و خواسته‌های واشنگتن قرار ندارد، بلکه اکنون طرف مقابل نیز باید درباره مطالبات و اقدامات خود پاسخ‌گو باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان خاطرنشان کرد: موضوعاتی همچون تحریم‌ها، توان موشکی، غنی‌سازی، امنیت دریایی، تعهدات متقابل و تضمین عدم تجاوز، از جمله مسائلی است که در معادلات جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

دوران تحمیل خواسته‌ها به ایران به پایان رسیده است

پورذهبی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نباید از مواضع و حقوق خود عقب‌نشینی کند، اظهار کرد: امروز دیگر شرایط مانند گذشته نیست که آمریکا خواسته‌های خود را مطرح کند و ایران را به پذیرش آن وادار سازد؛ اکنون طرف مقابل نیز باید شرایط و مطالبات ایران را بپذیرد.

وی افزود: این اقتدار حاصل ایستادگی ملت ایران، رهبری انقلاب و تلاش رزمندگان و نیروهای مدافع کشور است و باید قدردان کسانی بود که در مسیر عزت و اقتدار ایران تلاش می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان این بخش از سخنان خود برای پیروزی جبهه حق و سربلندی جمهوری اسلامی ایران دعا کرد.

قدردانی از مادران و خانواده‌های پشتیبان تجمعات شبانه .

پورذهبی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، از نقش مادران و خانواده‌ها در همراهی با این برنامه‌ها قدردانی کرد.

وی با اشاره به رشد و بالندگی کودکانی که طی ماه‌های گذشته در این اجتماعات حضور داشته‌اند، گفت: بسیاری از مادران در این مدت زحمات فراوانی متحمل شده‌اند و فرزندانشان نیز در این فضای اجتماعی و فرهنگی رشد کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین با اشاره به تقدیر اخیر از کیانا ملاقدیمی، از پدر و مادر وی به نمایندگی از مادران و خانواده‌های حاضر در تجمعات قدردانی کرد و به مناسبت روز مادر هدیه‌ای به مادر این دختر اهدا کرد.

پورذهبی در پایان با طلب رحمت و مغفرت برای درگذشتگان و آرزوی سلامتی برای مادران و زنان، بر ضرورت پاسداشت جایگاه خانواده و قدردانی از زحمات مادران تأکید کرد.