به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «روزبه مقدم» رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: ساعت ۲۳: ۲۱ دقیقه ۷ آذرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (CO) در یک منزل مسکونی در یکی از محلات اردبیل به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد استفاده از کباب‌پز به‌عنوان وسیله گرمایشی در فضای منزل، موجب انتشار گاز مونوکسیدکربن و مسمومیت ساکنان شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اردبیل ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان دیسپچ اورژانس ۱۱۵ با هماهنگی، یک دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام کردند.

وی تصریح کرد: در این حادثه سه نفر دچار مسمومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل منتقل شدند.

مقدم در پایان یادآور شد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشته است.