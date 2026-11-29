به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «اسلام بابایی» معاون توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی اردبیل، اظهار کرد: گردش مالی زنجیره تولید بخش کشاورزی در استان سالانه بیش از ۵۰۰ همت برآورد می‌شود و این بخش نقش مهمی در تحرک‌بخشی به اقتصاد استان دارد. حجم سرمایه و ثروت ایجادشده در بخش کشاورزی، آن را به یکی از پیشران‌های اقتصادی و عوامل مؤثر در رونق سایر فعالیت‌های تولیدی تبدیل کرده است.

وی افزود: سهم اقتصادی و گردش مالی بخش کشاورزی شهرستان اردبیل حدود ۱۲۶ همت برآورد می‌شود که از این میزان، حدود ۲۵ همت به زنجیره تولید محصولات دامی اختصاص دارد. این ظرفیت به‌ویژه در حوزه تولید گوشت سفید اهمیت فراوانی دارد و استان اردبیل می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت زنجیره تولید، سهم قابل‌توجهی در تأمین گوشت سفید کشور ایفا کند.

این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت پایدار منابع آبی دشت اردبیل تصریح کرد: دشت اردبیل به دلیل شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی در زمره دشت‌های ممنوعه قرار گرفته و افت شدید سطح آبخوان، به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی استان تبدیل شده است.

وی بیان کرد: افت سطح آب زیرزمینی در دشت اردبیل از حدود سه متر به حدود ۱۵۶ متر رسیده و برداشت از لایه‌های عمیق‌تر، علاوه بر افزایش شوری آب، می‌تواند کیفیت خاک و اراضی کشاورزی را نیز با تهدید مواجه کند.

بابایی همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و گفت: توسعه صنایع فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی می‌تواند ضمن افزایش ارزش افزوده تولیدات، زمینه کاهش فشار بر منابع آب و حرکت به سمت کشاورزی پایدار را فراهم کند.

وی اصلاح الگوی کشت، آبیاری نوین و کشت حفاظتی را از اقدامات مدیریت آب دانست و خاطرنشان کرد: با تغییر سهم کشت دوم به ۳۸ درصد و کشت بهاره به ۶۲ درصد، ۲۷۰ میلیون مترمکعب آب، معادل ظرفیت سه سد سبلان، صرفه‌جویی شده است.

مغاون مدیریت منابع جهاد کشاورزی استان در پایان با اشاره به موضوع سد یامچی یادآور شد: با توجه به کاربری کشاورزی این سد، ضروری است موضوع مدیریت و تخصیص ذخایر آبی آن مورد بازنگری قرار گیرد تا امکان استفاده از آب باکیفیت برای بخش کشاورزی فراهم شود و در مقابل، برای تأمین آب شرب مردم، راهکارهای مناسب و جایگزین در نظر گرفته شود.



