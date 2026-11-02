گروه استان‌ها - فرماندار شهرستان بیجار، با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان، این روز را نماد آگاهی، استقلال‌خواهی و ایستادگی ملت ایران در برابر استعمار و سلطه‌طلبی دانست و گفت: جوانان ایرانی همواره نشان داده‌اند که عزت و استقلال کشور را با خواسته‌های قدرت‌طلبان معامله نمی‌کنند.

«کاظم کاظمی»، فرماندار شهرستان بیجار، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، ۱۳ آبان را حماسه‌ای تاریخی و یادآور نقش‌آفرینی نسل جوان در تحولات کشور دانست و اظهار کرد: جوانان و نوجوانان ایرانی صرفاً تماشاگر تاریخ نیستند، بلکه خود سازندگان تاریخ و رقم‌زنندگان سرنوشت کشور هستند.

وی با اشاره به سه رویداد مهم تاریخی این روز افزود: تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، سه واقعه مهمی هستند که در تاریخ ۱۳ آبان به ثبت رسیده‌اند و هرکدام بیانگر روحیه استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت ایران هستند.

فرماندار بیجار با تأکید بر اهمیت حفظ استقلال و عزت ملی تصریح کرد: مردم ایران همواره آگاهانه از استقلال کشور دفاع کرده‌اند و هیچ‌گاه عزت و افتخار خود را فدای خواسته‌های استعمارگران و قدرت‌طلبان نکرده‌اند.

کاظمی خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده است که در برابر سلطه‌طلبی و اقداماتی که با هدف اشغال کشورها و خدشه‌دار کردن عزت ملت‌ها انجام می‌شود، ایستادگی می‌کند.

وی در پایان با دعوت از جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان و آحاد مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: این روز یادآور این حقیقت است که ملت ایران هیچ‌گاه زیر بار زورگویی و قدرت‌نمایی مستکبران نخواهد رفت و همواره از عزت و اقتدار خود دفاع خواهد کرد.

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