رحمت الهی، نویدبخش نصرت ملت ایران است + فیلم

گروه استان‌ها ـ مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در تجمعات شبانه سنندج، حتی در زیر بارش باران، این حضور را جلوه‌ای از ایمان، ارادت و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه و ایستادگی آنان در شرایط مختلف جوی اظهار کرد: حضور مردم در این شب‌ها، به‌ویژه در لحظات نزول باران رحمت الهی، جلوه‌ای از ایمان، استقامت و پایبندی آنان به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به نزول باران رحمت الهی و آیات قرآن کریم افزود: امیدواریم در پرتو این رحمت الهی، نصرت و یاری خداوند نیز شامل حال ملت انقلابی و مقاوم ایران اسلامی شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با ابراز امیدواری نسبت به تحولات منطقه تصریح کرد: امیدواریم به برکت این باران رحمت، در آینده نزدیک شاهد اضمحلال و فروپاشی رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه آسیای غربی باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین توکلی در پایان، حضور مستمر مردم در میدان را نمادی از همراهی و ایستادگی آنان دانست و بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.