در گفتوگو با تابناک مطرح شد؛
رحمت الهی، نویدبخش نصرت ملت ایران است + فیلم
گروه استانها ـ مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به حضور و ایستادگی مردم در تجمعات شبانه سنندج، حتی در زیر بارش باران، این حضور را جلوهای از ایمان، ارادت و پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب دانست.
حجتالاسلام والمسلمین «طه توکلی»، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه و ایستادگی آنان در شرایط مختلف جوی اظهار کرد: حضور مردم در این شبها، بهویژه در لحظات نزول باران رحمت الهی، جلوهای از ایمان، استقامت و پایبندی آنان به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به نزول باران رحمت الهی و آیات قرآن کریم افزود: امیدواریم در پرتو این رحمت الهی، نصرت و یاری خداوند نیز شامل حال ملت انقلابی و مقاوم ایران اسلامی شود.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با ابراز امیدواری نسبت به تحولات منطقه تصریح کرد: امیدواریم به برکت این باران رحمت، در آینده نزدیک شاهد اضمحلال و فروپاشی رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه آسیای غربی باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین توکلی در پایان، حضور مستمر مردم در میدان را نمادی از همراهی و ایستادگی آنان دانست و بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.
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