گروه استان‌ها ـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج گفت: مردم در گرما و سرما، باران و شرایط مختلف جوی، نزدیک به ۲۵۰ شب پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و تا پیروزی کامل جبهه حق بر جبهه کفر و استکبار جهانی در میدان خواهند ماند.





حجت‌الاسلام والمسلمین «برومند رازیانی»، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج اظهار کرد: مردمی که در گرما و سرما، زیر باران و در شرایط مختلف جوی، نزدیک به ۲۵۰ شب در میدان حضور یافته‌اند، با ایستادگی و استمرار حضور خود، وفاداری و پایبندی‌شان را به عهدی که با امام انقلاب، سرزمین ایران و آرمان‌های خود بسته‌اند، به اثبات رسانده‌اند.

وی با تجلیل از حضور و ایستادگی مردم افزود: این حضور مستمر نشان‌دهنده عزم و اراده ملت در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌هایشان است و مردم با وجود همه شرایط و سختی‌ها، میدان را ترک نکرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان تأکید کرد: ان‌شاءالله همچنان در خیابان و میدان خواهیم بود و این حضور و ایستادگی تا پیروزی کامل جبهه حق بر کفر و استکبار جهانی ادامه خواهد داشت.

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