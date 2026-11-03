گروه استان‌ها - کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و حضور مردم در صحنه، گفت: دشمن با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، تضعیف توان اقتصادی و ایجاد شکاف اجتماعی به دنبال ضربه زدن به ایران است و تنها راه مقابله با این تهدیدها، هوشیاری، مقاومت و حفظ انسجام ملی است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «روح‌الله صالحی‌منش»، کارشناس مسائل سیاسی، شامگاه سه‌شنبه در تجمع مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی که در میدان آزادی این شهر برگزار شد، با اشاره به ماهیت تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اظهار کرد: برای شناخت بهتر نگاه و رویکرد دشمن باید به اظهارات و مواضع رسمی سران آن توجه کرد؛ چراکه برخی تهدیدها نشان می‌دهد هدف دشمن صرفاً مقابله با یک جریان سیاسی یا نظامی نیست، بلکه ملت ایران و موجودیت کشور را نشانه گرفته است.

وی با اشاره به اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره تشبیه ایرانیان به عمالقه در متون مذهبی، افزود: این تعبیر را نباید یک جمله معمولی و قابل چشم‌پوشی دانست؛ چراکه در روایت مطرح‌شده در کتاب مقدس، دستور به نابودی کامل عمالقه، بدون استثنا و حتی شامل زنان، کودکان و حیوانات، مطرح شده است.

صالحی‌منش با بیان اینکه چنین ادبیاتی نشان‌دهنده نگاه افراطی و خطرناک حاکمان رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد: وقتی دشمن چنین نگاهی به ملت ایران دارد، دیگر تفاوتی میان افراد با گرایش‌های سیاسی، اعتقادی و اجتماعی مختلف قائل نیست؛ نه به حجاب افراد توجه می‌کند، نه به انقلابی یا غیرانقلابی بودن آنها و نه به موافقت یا مخالفتشان با نظام سیاسی کشور.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: حتی کسانی که ممکن است با برخی مسئولان، روحانیت یا ساختار سیاسی کشور اختلاف نظر داشته باشند، باید بدانند که در نگاه دشمن، همه مردم ایران در یک جغرافیا زندگی می‌کنند و هدف حملات قرار می‌گیرند. بنابراین، مسئله اصلی دفاع از کشور، امنیت خانواده‌ها و آینده فرزندان ایران است.

وی با اشاره به حمله به مناطق مسکونی و اماکن غیرنظامی خاطرنشان کرد: تصاویر منتشرشده از آسیب دیدن شهروندان و خانواده‌ها نشان می‌دهد که ادعای محدود بودن حملات به اهداف نظامی با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و مردم باید این واقعیت را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند.

دفاع از ایران، فراتر از اختلافات سیاسی و اعتقادی

صالحی‌منش در ادامه با استناد به آیه ۲۵۱ سوره بقره، با اشاره به نقش مقابله با جریان‌های ظلم و فساد در حفظ جوامع، گفت: اگر در برابر ظالمان، کودک‌کشان و متجاوزان ایستادگی نشود، دامنه تجاوز و فساد به سایر نقاط جهان نیز گسترش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: وقتی از مقابله با دشمن سخن می‌گوییم، موضوع تنها دفاع از یک کشور یا ملت دیگر نیست؛ بلکه مسئله به امنیت شهرها، خانه‌ها، خانواده‌ها، فرزندان و تمام سرمایه‌هایی بازمی‌گردد که مردم برای به دست آوردن آنها سال‌ها تلاش کرده‌اند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه حضور مردم در میدان‌های اجتماعی و خیابان‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی است، اظهار کرد: دشمن به‌خوبی می‌داند که حضور مردم در صحنه، مانع تحقق بسیاری از اهداف و برنامه‌های اوست و به همین دلیل تلاش می‌کند این حضور را تضعیف کند.

وی با اشاره به برخی تحلیل‌های منتشرشده در محافل سیاسی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی افزود: در تحلیل‌های آنها نیز حضور مردم در خیابان‌ها به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشبرد اهداف علیه ایران مطرح شده است؛ بنابراین نباید اهمیت حضور و همراهی مردم را دست‌کم گرفت.

وحدت و هم‌پیمانی؛ ضرورت مقابله با تهدیدهای دشمن

صالحی‌منش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شبهه‌افکنی درباره حمایت ایران از جبهه مقاومت و ملت‌های مظلوم منطقه، گفت: گاهی این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید نسبت به تحولات غزه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه حساس باشیم و چرا مردم آن مناطق خودشان از سرزمینشان دفاع نمی‌کنند؛ در حالی که قرآن کریم بر ضرورت همبستگی و پیوند میان مؤمنان تأکید کرده است.

وی با اشاره به آیه ۷۳ سوره انفال، خاطرنشان کرد: قرآن کریم از پیوند و همراهی میان جریان‌های کفر سخن می‌گوید؛ یعنی دشمنان با وجود اختلافات خود، در بزنگاه‌ها از یکدیگر حمایت می‌کنند و ضربه زدن به یکی از متحدان را تهدیدی علیه دیگر اعضای این جبهه می‌دانند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ جنگ‌های جهانی اظهار کرد: حتی قدرت‌هایی که در مقاطعی مستقیماً مورد حمله قرار نگرفته بودند، هنگامی که متحدان یا بازوهای راهبردی آنها هدف قرار گرفتند، این اقدام را تهدیدی علیه امنیت خود تلقی کردند و وارد میدان شدند.

وی افزود: اگر دشمن بازوی دفاعی یک کشور را هدف قرار دهد، در واقع در حال تضعیف همان کشور است تا در مرحله بعد بتواند به خود آن حمله کند؛ بنابراین، نمی‌توان نسبت به هدف قرار گرفتن متحدان و ظرفیت‌های دفاعی جبهه مقاومت بی‌تفاوت بود.

صالحی‌منش با اشاره به آیه ۷۱ سوره توبه، بر ضرورت همبستگی مؤمنان تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که دشمنان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، مؤمنان نیز باید در برابر تهدیدها متحد باشند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به عاملی برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود.

حضور مردم در خیابان‌ها، مصداق مرزبانی و دفاع از کشور است

وی در ادامه با اشاره به جایگاه مرزبانی و پاسداری از امنیت کشور در آموزه‌های دینی، اظهار کرد: در روایات اسلامی برای یک شب مرزبانی و پاسداری از مرزهای اسلام، پاداش بسیار بزرگی بیان شده است و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت حفظ امنیت و ایستادگی در برابر تهدیدهاست.

این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت ملی گفت: حضور مردم در میدان، تنها یک تجمع معمولی نیست؛ بلکه نوعی اعلام آمادگی برای دفاع از کشور و مقابله با توطئه‌هایی است که دشمن برای ایجاد ناامنی و تضعیف انسجام ملی دنبال می‌کند.

صالحی‌منش در همین زمینه با اشاره به یاد و خاطره رهبر شهید، از مردم خواست با یادآوری تأکیدات ایشان بر مقابله با استکبار، شعارهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی را زنده نگه دارند.

وی در ادامه با همراهی حاضران شعارهای «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر منافق» را سر داد.

هدف دشمن از جنگ، تنها حمله نظامی نیست؛ زیرساخت‌های کشور نیز هدف قرار دارند

صالحی‌منش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های کشور، اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند نباید دشمن را تحریک کرد، زیرا ممکن است به تأسیسات اقتصادی و زیرساخت‌های حیاتی کشور حمله کند؛ اما باید توجه داشت که بخش مهمی از اقدامات دشمن اساساً با هدف تضعیف زیرساخت‌ها و ایجاد مشکلات بلندمدت برای مردم طراحی شده است.

وی با اشاره به حمله به برخی تأسیسات انرژی، نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، تأسیسات آب‌شیرین‌کن، رادارها و پل‌ها افزود: آسیب به این زیرساخت‌ها تنها یک خسارت نظامی نیست، بلکه می‌تواند زندگی روزمره مردم، اشتغال، تأمین انرژی، حمل‌ونقل و فعالیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: اگر زیرساخت‌های گاز، برق و صنایع کشور آسیب جدی ببینند، مردم در زمستان با مشکل تأمین گاز و در تابستان با کمبود برق مواجه خواهند شد و اگر فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی متوقف شود، بیکاری و مشکلات معیشتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه نگرانی از آسیب دیدن سرمایه‌های ملی و معیشت مردم قابل درک است، تصریح کرد: باید میان دلسوزی برای مردم و تسلیم شدن در برابر تهدیدهای دشمن تفاوت قائل شد؛ چراکه عقب‌نشینی در برابر تهدیدها لزوماً مانع حمله دشمن نخواهد شد.

صالحی‌منش با اشاره به آیه ۱۳ سوره احزاب، هدف دشمن از نفوذ و حمله را ایجاد فتنه و تضعیف جامعه دانست و گفت: جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست، بلکه جنگی برای ضربه زدن به زیرساخت‌ها، اقتصاد، امنیت و موجودیت کشور است.

عقب‌نشینی در برابر تهدید، تضمینی برای حفظ امنیت نیست

وی با اشاره به آیات قرآن درباره پایداری در برابر دشمن اظهار کرد: نباید تصور کرد که اگر در برابر تهدیدها عقب‌نشینی کنیم، دشمن دست از اهداف خود برمی‌دارد؛ زیرا عقب‌نشینی از ترس خسارت و آسیب، ممکن است تنها فرصتی کوتاه برای دشمن فراهم کند تا در آینده با قدرت بیشتری به کشور ضربه بزند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به آیه ۲۴ سوره توبه و هشدار قرآن درباره ترجیح دادن اموال، تجارت و خانه‌ها بر جهاد در راه خدا افزود: زیرساخت‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، نیروگاه‌ها، تأسیسات نفت و گاز و سرمایه‌هایی که طی چندین دهه ایجاد شده‌اند، حاصل تلاش و زحمت نسل‌های مختلف هستند و طبیعی است که مردم نسبت به حفظ آنها دغدغه داشته باشند.

وی ادامه داد: اما باید توجه کرد که اگر دشمن با هدف نابودی این سرمایه‌ها و تضعیف کشور وارد میدان شده باشد، صرفاً با عقب‌نشینی نمی‌توان امنیت و آینده این سرمایه‌ها را تضمین کرد.

صالحی‌منش با اشاره به روایتی از امام حسین(ع) در شب عاشورا درباره تشویق یکی از افراد به همراهی با جبهه حق، اظهار کرد: در این روایت، نگرانی از آسیب دیدن اموال و خانواده مطرح می‌شود و امام حسین(ع) با اطمینان‌بخشی، بر جبران خسارت‌ها تأکید می‌کنند؛ این آموزه نشان می‌دهد که نباید ترس از دست دادن دارایی‌ها، انسان را از ایستادگی در مسیر حق بازدارد.

ظرفیت‌های انرژی ایران و ضرورت توجه به دستاوردهای ملی

وی در ادامه با اشاره به آثار حملات به تأسیسات انرژی کشور گفت: بخشی از مشکلات ایجادشده در حوزه سوخت و انرژی، به آسیب دیدن برخی تأسیسات مرتبط با تولید و تأمین فرآورده‌های نفتی بازمی‌گردد و این موضوع نشان می‌دهد که هدف قرار دادن یک بخش از زیرساخت، می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات را در بخش‌های دیگر ایجاد کند.

صالحی‌منش با اشاره به اظهارات وزیر نفت درباره کشف ذخایر عظیم گازی در کشور افزود: بر اساس مطالب مطرح‌شده، حدود پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز شیرین در یکی از اکتشافات جدید شناسایی شده که از نظر حجم و کیفیت، ظرفیت مهمی برای اقتصاد و آینده انرژی ایران محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه توسعه چنین ظرفیت‌هایی حاصل سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: این واقعیت نشان می‌دهد که کشور از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است و نباید در محاسبات خود، صرفاً خسارت‌ها و تهدیدها را ببینیم.

خون شهدا، عامل تقویت و ماندگاری جبهه مقاومت است

این کارشناس مسائل سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند با شهادت فرماندهان و شخصیت‌های برجسته، جبهه مقاومت بخش مهمی از توان خود را از دست داده است؛ در حالی که قرآن کریم شهدا را زنده می‌داند و برای حیات آنان جایگاهی ویژه قائل است.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید درباره حاج قاسم سلیمانی گفت: ایشان تأکید کرده بودند که شهید حاج قاسم سلیمانی برای دشمن خطرناک‌تر از دوران حیاتش است؛ این تعبیر نشان می‌دهد که شهادت نه‌تنها به معنای پایان اثرگذاری یک شخصیت نیست، بلکه می‌تواند موجب گسترش اندیشه، انگیزه و جریان مبارزه شود.

صالحی‌منش با اشاره به تحلیل‌های مطرح‌شده در محافل سیاسی و اندیشکده‌های بین‌المللی درباره آثار شهادت رهبر انقلاب افزود: دشمنان نیز در ارزیابی‌های خود به این موضوع اذعان کرده‌اند که شهادت شخصیت‌های برجسته می‌تواند موجب تقویت انسجام و افزایش انگیزه مردم شود.

وی با تأکید بر اینکه خون شهید در فرهنگ اسلامی منشأ تحول و بیداری است، به سخنی از رهبر شهید درباره اثرگذاری خون شهدا اشاره کرد و گفت: هیچ عنصری به اندازه خون شهید نمی‌تواند در تقویت و زنده نگه داشتن یک جریان اثرگذار باشد.

از نواب صفوی تا رهبر شهید؛ خون شهدا مسیر انقلاب را زنده نگه می‌دارد

صالحی‌منش در ادامه با یادآوری مبارزات شهید سیدمجتبی نواب صفوی، اظهار کرد: نواب صفوی در واپسین لحظات زندگی و پیش از شهادت، با اعتقاد به حیات شهدا و اثرگذاری خون آنان، بر این باور بود که خونی که در آن روز ریخته می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تحولی بزرگ و انقلابی گسترده باشد.

وی افزود: این نگاه در تاریخ انقلاب اسلامی نیز بارها به اثبات رسیده و شهادت شخصیت‌های اثرگذار، به جای متوقف کردن حرکت مردم، موجب تقویت انگیزه و استمرار مسیر آنان شده است.

الگوی حضرت زینب(س)؛ پیام‌آور ایستادگی پس از عاشورا

این کارشناس مسائل سیاسی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به واقعه عاشورا و اسارت اهل‌بیت امام حسین(ع)، به خطبه تاریخی حضرت زینب(س) در کاخ یزید اشاره کرد و گفت: پس از شهادت امام حسین(ع) و یارانش و تحمل مصیبت‌های سنگین، حضرت زینب(س) در برابر دستگاه حاکم ایستاد و با صلابت اعلام کرد که دشمن هرگز نمی‌تواند نام و یاد اهل‌بیت را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه این ایستادگی، الگویی ماندگار برای همه نسل‌هاست، تصریح کرد: ممکن است فقدان شخصیت‌های بزرگ، داغی عمیق بر دل مردم بگذارد، اما نباید اجازه داد این داغ به ناامیدی و احساس شکست تبدیل شود.

صالحی‌منش با اشاره به شهادت رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: ملت ایران با این شهادت، داغ بزرگی را تجربه کرده است، اما نباید تصور کند که همه‌چیز را از دست داده است؛ بلکه باید بداند خون شهدا می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردها و تحولات بزرگ‌تری شود.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نابودی ریشه ظلم و جنایت و پیروزی جبهه مقاومت، از خداوند خواست هرچه زودتر پایان جنایت‌های دشمنان و تحقق پیروزی ملت ایران را رقم بزند و سخنان خود را با دعا برای عزت و سربلندی ایران اسلامی و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رساند.

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