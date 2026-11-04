گروه استان‌ها - همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم شهرستان مریوان با حضور در راهپیمایی این روز، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها در شهرستان مریوان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای انقلابی و ضد استکباری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دانشجوی انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی و تداوم مسیر استقلال‌طلبی و استکبارستیزی تأکید کردند.

در این مراسم، دانش‌آموزان و فرهنگیان مریوانی نیز حضوری پررنگ داشتند و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و سرودهای حماسی، جلوه‌ای ویژه به این اجتماع مردمی بخشیدند.

راهپیمایی‌کنندگان همچنین با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین و مردم غزه اعلام کرده و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

راهپیمایی ۱۳ آبان در مریوان، بار دیگر فرصتی برای نمایش همبستگی مردم این شهرستان و تأکید بر اهمیت حفظ استقلال، وحدت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان بود.

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