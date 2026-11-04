گروه استان‌ها - مردم شهرستان قروه همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، با حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر بر ایستادگی در برابر دشمنان ایران و اسلام و دفاع از عزت و استقلال کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان امروز در شهرستان قروه با حضور گسترده و کم‌نظیر مردم، مسئولان، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه برگزار شد؛ مراسمی که جلوه‌ای از وحدت، همبستگی ملی و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.





خیابان‌های قروه امروز شاهد حضور پرشور مردان، زنان، نوجوانان و جوانانی بود که با سردادن شعارهای ضد استکباری، انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

حاضران در این مراسم با تأکید بر اینکه ملت ایران هیچ‌گاه در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان سر خم نخواهد کرد، پیام حضور خود را ایستادگی، مقاومت و دفاع همه‌جانبه از میهن عنوان کردند.

یکی از شرکت‌کنندگان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: پیام این حضور باشکوه به دشمنان این است که ملت ایران هرگز در برابر آنان سر خم نمی‌کند و همه مردم، جان‌برکف برای دفاع از وطن خود در میدان حضور خواهند داشت.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نیز با تأکید بر روحیه استکبارستیزی مردم گفت: پیام راهپیمایی امروز این است که ملت ایران با مشت محکم بر دهان دشمنان می‌کوبد و تا نابودی دشمنان ایران و اسلام از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

در این مراسم، مسئولان شهرستان قروه نیز در کنار مردم حضور داشتند و با شرکت در راهپیمایی، بار دیگر بر اهمیت وحدت، انسجام ملی و حفظ روحیه مقاومت تأکید کردند.

پایان این راهپیمایی نیز با اقدامی نمادین همراه بود و پرچم آمریکا، به‌عنوان نماد استکبار جهانی، و پرچم رژیم صهیونیستی، به‌عنوان نماد جنایت و کودک‌کشی، در میان شعارهای حاضران به آتش کشیده شد.

راهپیمایی امسال ۱۳ آبان در قروه بار دیگر نشان داد که حضور مردم در صحنه‌های ملی و انقلابی، فراتر از یک مراسم مناسبتی، بیانگر موضع روشن آنان در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی است.

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