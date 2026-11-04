گروه استان‌ها - همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، مردم و دانش‌آموزان دهگلان با حضوری پرشور در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب تأکید کردند؛ فرمانده سپاه دهگلان نیز با اشاره به شکست توطئه‌های ۴۷ ساله دشمن، اخراج آمریکا از منطقه را سرانجام مقاومت ملت ایران دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، امروز با حضور پرشور دانش‌آموزان، فرهنگیان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهرستان دهگلان برگزار شد.





در این مراسم، زنگ استکبارستیزی به‌صورت همزمان در مدارس شهرستان نواخته شد تا دانش‌آموزان بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه تجدید پیمان کنند.

در حاشیه این مراسم، سرهنگ «مهدی شیخ‌جعفری»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه دهگلان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با تبریک یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان به‌ویژه آمریکا با طراحی توطئه‌ها و نقشه‌های متعدد به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند، اما به برکت بصیرت، هوشیاری و ایستادگی ملت ایران، تمامی این اقدامات با شکست مواجه شده است.

وی با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام افزود: این روز نماد افشای چهره واقعی استکبار و شکست توطئه‌های آمریکا علیه ملت ایران است؛ توطئه‌هایی که طی ۴۷ سال گذشته با وجود صرف هزینه‌های فراوان، نتوانسته‌اند اراده ملت ایران را درهم بشکنند.

فرمانده سپاه دهگلان با اشاره به تهدیدها و اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند با به‌کارگیری همه گزینه‌های خود و تحمیل جنگ می‌توانند ملت ایران را تسلیم کنند، اما مقاومت و ایستادگی مردم نشان داد که این محاسبات اشتباه بوده است.

سرهنگ شیخ‌جعفری در پایان با تأکید بر تداوم روحیه مقاومت خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و ایستادگی خود مسیر مقابله با زیاده‌خواهی‌های دشمنان را ادامه خواهد داد و سرانجام این مسیر، پیروزی جبهه مقاومت و اخراج کامل و قطعی آمریکا از منطقه خواهد بود.

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