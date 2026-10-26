عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، وارد تهران شد

به گزارش تابناک؛ ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در نشست مشترک مقامات ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان و ایران وارد تهران شد.

شایان ذکر است،‌ علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح روز دوشنبه اعلام کرده بود که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه برای دیدار با مقامات ایران و شرکت در نشست مشترک با ایران به تهران ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در نشست مشترک مقامات ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان و ایران وارد تهران شد.

تهران میزبان نشست مشترک مقام‌های ارشد ایران، عربستان، ترکیه و پاکستان



شایان ذکر است،‌ علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح روز دوشنبه اعلام کرده بود که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه برای دیدار با مقامات ایران و شرکت در نشست مشترک با ایران به تهران می‌آیند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگویی با اشاره به دیدار عاصم منیر در هفته گذشته با سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: ایشان در این دیدار ایده‌ای را مطرح کردند مبنی بر این که مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان قصد دارند برای دو هدف به تهران سفر کنند و با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یک نشست مشترک داشته باشند.

تأکید ایران بر امنیت منطقه بدون دخالت بیگانگان



وی درباره اهداف فوق افزود: هدف اول این سه کشور در چارچوب ایده مورد اشاره، تبریک به سرلشکر رضایی برای احراز مسوولیت دبیری شورای عالی امنیت مالی ایران است و هدف دوم، رایزنی و گفتگو با ایشان پیرامون امنیت منطقه‌ای است.

باقری گفت: از سویی دیگر ایران سیاست راهبردی‌اش همواره این بوده و هست که امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین و تضمین شود و هرگونه دخالت بیگانگان مخل امنیت و ثبات در منطقه است؛ از این رو با توجه تجربه ایران در امنیت‌سازی ملی و در چارچوب ایده امنیت درون‌زای با مشارکت بازیگران منطقه‌ای، نشست چهار کشور در تهران می‌تواند گام موثر و مهم در فرایند شکل‌دهی به امنیت منطقه باشد و امیدواریم این ابتکار که ثمره مجاهدت و تلاش قهرمانانه نیروهای مسلح ما و ملت ایران است، طلیعه‌ای برای ساختن منطقه‌ای با ثبات و ارامش در ‌مسیر پیشرفت باشد.