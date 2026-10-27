گروسی بار دیگر خواستار بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران شد

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه مدعی شد این نهاد از ایران می‌خواهد به کارشناسان آژانس اجازه دهد بازرسی‌هایی را در تاسیسات هسته‌ای این کشور انجام دهند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۰۵۱
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گروسی بار دیگر خواستار بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران شد

به گزارش تابناک، گروسی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ادعا کرد: «آژانس در تلاش‌های خود برای تعامل با ایران به‌منظور دریافت اطلاعات ضروری و فراهم شدن دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات با هدف راستی‌آزمایی وضعیت این مواد مطابق با الزامات توافق‌نامه پادمانی پیمان عدم اشاعه هسته‌ای، تزلزلی به خود راه نداده است.»

گروسی در ادامه صحبت‌های خود در نشست شورای امنیت درخصوص پرونده هسته‌ای ایران مدعی شد که همچنان سوالات حل‌نشده‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران باقی است و نظام بازرسی از تاسیسات ایران در هرگونه توافق احتمالی ضروری است.

ایران همکاری خود با آژانس را پس از حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ که به بمباران تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و فردو منجر شد، به تعلیق درآورد. اگرچه دو طرف ذیل توافق قاهره در مارس همان سال توافق کردند بازرسی‌ها از تاسیسات بمباران‌نشده ایران انجام شود.

تهران اعلام کرده است تا زمانی که مدیرکل آژانس تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کند، پیشرفتی در تغییر شکل همکاری با آژانس امکان‌پذیر نیست و در عین حال موافقت‌نامه پادمان جامع فعلی میان ایران و آژانس برای شرایط صلح و دوری از جنگی نظامی است و برای شرایطی که سایتها و مراکز هسته‌ای ایران با حملات نظامی و تخریب مواجه شده‌اند این پادمان پاسخگو نیست و باید مقررات جدیدی درباره آن توافق شود.

منبع: ایسنا

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گروسیرافائل گروسیآژانس بین المللی انرژی اتمیایرانبرنامه هسته ایتاسیسات هسته ای
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