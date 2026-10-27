به گزارش تابناک به نقل از شبکه «اسرائیل ۲۴» ، کمیته مرکزی برگزاری انتخابات کنست درخواست حزب لیکود و شاس و همچنین حزب قدرت یهود برای تمدید انتخابات برای یکی دو ساعت بیشتر را رد کرده است.

بنا بر این گزارش، کمیته برگزاری انتخابات ضمن بررسی درخواست تمدید انتخابات کنست بعد از پایان موعد مقرر، آن را رد کرد.

بیشتر بخوانید:

انتخابات کنست اسرائیل؛ شکست نتانیاهو بر اساس نظرسنجی ها

دو حزب لیکود و شاس از جریان راست خواهان تمدید انتخابات شده‌اند ولی حزب مخالف یعنی یاشار با این تمدید مخالفت کرده است.

«دفنا لیئل» خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت نخستین نتایج نظرسنجی‌های شبکه‌های تلویزیونی اندکی پس از بسته شدن صندوق‌های رأی، ساعت ۱۰ شب، منتشر خواهد شد.

به گفته وی، نتایج اولیه شمارش آرای صندوق‌های معمولی نیز طی ساعات بامداد و صبح روز بعد یعنی چهارشنبه اعلام می‌شود.

التماس بن گویر و نتانیاهو برای شرکت صهیونیست‌ها در انتخابات

مشارکت گسترده و پر تعداد اعراب ساکن سرزمین های اشغالی در انتخابات نتانیاهو و وزیران تندروی دولتش را چنان به وحشت انداخت که برای آوردن صهیونیست ها به پای صندوق به التماس افتادند.

ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از ساحل «بیت یام» بار دیگر از هواداران خود خواست به مراکز اخذ رأی بروند.

او بلندگو به دست گفت: تو را به خدا قسم، به ما ملحق شویم، بیرون بیایید و رأی بدهید.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در تجمع هواداران حزب لیکود (حزب حاکم) در «ریشون لتسیون» گفت: دولت را از دست خواهیم داد، بروید و رأی بدهید.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یک تلاش گسترده برای متقاعد کردن جامعه حریدی‌ها (یهودیان ارتدوکس)، با لحنی تحت فشار در مصاحبه با ایستگاه رادیویی «کول براما» گفت: در خانه نمانید، از دنیای تورات محافظت کنید. این یک فاجعه برای نسل‌ها خواهد بود.