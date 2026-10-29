خنثی شدن نقشه دشمن برای جنگ شیعه و سنی با تدابیر رهبری

به گزارش خبرنگار تابناک در کهگیلویه و بویراحمد، سردار «اصغر حبیبی» از فرماندهان دوران دفاع مقدس در تجمع شبانه مردم دهدشت با اشاره به توطئه دشمنان برای ایجاد جنگ شیعه و سنی به سبک جنگ‌های سی‌ساله اروپا، تأکید کرد: با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهان شهید، این توطئه خنثی شد و امروز دشمن در حال حذف از معادلات منطقه است.

جنگ سی‌ساله اروپا؛ الگوی دشمن برای تجزیه جهان اسلام

وی با اشاره به تاریخ تمدن اروپا ادامه داد: در سال‌های ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ میلادی، دقیقاً سی سال جنگ و کشتار میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در اروپا رخ داد و رهبری مسیحیت نتوانست آن را کنترل کند. این جنگ سی‌ساله نهایتاً به «دین منهای سیاست» در اروپا انجامید. دشمنان اسلام نیز همین نقشه را برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی طراحی کردند تا با درگیر کردن جوامع مسلمان، دین را برای همیشه از میان آنان حذف کنند.

فرمانده دوران دفاع مقدس افزود: اگر چنین جنگی در منطقه‌ای شکل بگیرد، جوان هفت‌ساله، ده‌ساله، پانزده‌ساله و بیست‌ساله پس از سال‌ها درگیری، هیچ باوری نسبت به دین برایش باقی نمی‌ماند. دشمن دقیقاً همین هدف را دنبال می‌کرد.

از عدم رسمیت‌شناسی جمهوری اسلامی تا جنگ نیابتی

وی با مرور سابقه دشمنی استکبار از پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: دشمن از همان ابتدا با عدم رسمیت شناختن جمهوری اسلامی مخالفت خود را آغاز کرد، سپس در کودتاها و حرکت‌های فرقه‌ای و مذهبی برای ایجاد شکاف بین اهل سنت و تشیع سرمایه‌گذاری کرد و پس از ناکامی در این مسیر، جنگ هشت‌ساله را راه انداخت. ما از این گردنه نیز عبور کردیم و هیمنه شرق و غرب را از بین بردیم.

سردار حبیبی ادامه داد: پس از جنگ، دشمن مسائل فرهنگی بسیاری را در راستای تخریب ارزش‌ها و وانمود کردن ضد ارزش‌ها به عنوان هنجار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد کرد و سپس طراحی‌های دیگری مانند کودتاها و حوادث بزرگی را دنبال کرد که خیل عظیمی از بسیجیان، سپاهیان، ارتشیان و نیروهای مردمی را به دم مرز کشاند و شهید کرد.

داعش؛ نیروی نیابتی آمریکا برای دین‌زدایی

وی با اشاره به اظهارات جان کری و کیسینجر تصریح کرد: آنان با ایجاد داعش به عنوان نیروی نیابتی، جوانان را از دم تیغ گذراندند و تحت عنوان «لا اله الا الله» جنایات هولناکی مرتکب شدند. داعشی که به زنان رحم نکرد و به اسم دین، شکم زنان را پاره کرد و سر کودکان را برید. هدف آنان ایجاد جنگ سی‌ساله میان شیعه و سنی بود تا جوانان مسلمان پس از گذشت سال‌ها درگیری، هیچ اعتقادی نسبت به دین نداشته باشند.

تدابیر حکیمانه رهبری؛ خنثی‌سازی توطئه

این فرمانده دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: با تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و امام شهیدمان، باید تشیع انگلیسی و تشیع تکفیری کنار گذاشته می‌شد و مخالفت با مبانی اهل سنت نیز کنار می‌رفت تا از این پیچ خطرناک و نابودکننده دین نجات پیدا کنیم. در سال ۱۳۹۵ کنفرانس علمای الازهر مصر در شهر گروزنی چچن برگزار شد؛ چرا که اکثریت قریب به اتفاق فرماندهان داعش از همان منطقه بودند. با این تدبیر حکیمانه، وهابیت خلع سلاح شد و ندای علمای اهل سنت علیه وهابیت بلند شد.

وی افزود: شهید قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که فرماندهی فرهنگی و مقابله با این جریان ناخوشایند را نیروی زمینی، نیروی هوایی و صداوسیمای جمهوری اسلامی بر عهده دارند. با تدابیر حکیمانه، جنگ سی‌ساله طراحی‌شده به سه سال کاهش یافت و ایران در عراق و سوریه توانست ظلم و ناسزا را خشکاند.

اعتراف بلینکن به ناتوانی آمریکا در برابر ایران

سردار حبیبی با اشاره به گفتار آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه سابق آمریکا خاطرنشان کرد: دشمن خود اعتراف می‌کند که ایران توانایی وارد کردن فشار به اقتصاد آمریکا و جهان را دارد. با وجود ضربات سنگین نظامی که به ایران وارد شده، توانایی تسلیحاتی این کشور صدمات فراوانی به آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن وارد کرده و می‌کند.

وی اضافه کرد: آمریکا در ابعاد نظامی با مشکلات زیادی روبرو است، از جمله تأمین تسلیحات لازم برای ادامه جنگ و امکان ادامه یک جنگ تمام‌عیار را ندارد. از نظر اعتبار بین‌المللی نیز خسارت‌های وارد شده به آمریکا جبران‌ناپذیر است و هم‌پیمانان منطقه‌ای نسبت به حمایت آمریکا از خودشان مأیوس شده‌اند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس، تاکید کرد: امروز عربستان، پاکستان و ترکیه با قدرت‌نمایی ایران به سمت تهران متمایل شده‌اند و ملتمسانه می‌خواهند ایران ورودی پیدا کند. آمریکا ناچار است در مذاکرات خود امتیازاتی به ایرانیان بدهد تا از تنگناهای این جنگ رهایی پیدا کند.

یمن؛ برگ برنده مقاومت برابر دشمن

وی با اشاره به قدرت مقاومت یمن گفت: امروز موشک‌های دریایی یمن راه را بر دشمن بسته و تغییر رویه جنگ از مرزها به منطقه‌ای، باعث شکست محاسبات دشمن شده است. عربستان با همه ادعاها امروز در برابر قدرت نظامی ایران زمین‌گیر شده و کشورهای منطقه به این باور رسیده‌اند که امنیت منطقه تنها توسط کشورهای منطقه امکان‌پذیر است. ما نظم نوین حسینیان، فاطمیون و علویون را در نظام بین‌الملل اجرایی می‌کنیم و این شدنی است.

مبعث؛ آغاز حرکت برای فتح نهایی

سردار حبیبی در پایان با اشاره به مقایسه حرکت حاضران با قیام مختار ثقفی تأکید کرد: کار شما افضل از کار مختار ثقفی است. امروز دشمن در حال حذف شدن از معادلات منطقه است و به فضل الهی نماز در قدس خوانده خواهد شد و آمریکا برای همیشه از غرب آسیا بیرون رانده خواهد شد. فتح و ظفر نزدیک است و این وعده الهی محقق خواهد شد.