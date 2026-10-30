معاون سیاسی وزیر کشور:

انتخابات شوراها تاپایان سال جاری برگزار می‌شود

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در زمینه زیرساخت‌های برگزاری انتخابات مشکلی نداریم و انتخابات شوراها تا پایان امسال برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۷۷
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انتخابات شوراها تاپایان سال جاری برگزار می‌شود

به گزارش تابناک؛علی زینی‌وند که به میناب سفر کرده بود با اشاره به انتخابات شوراها اظهار کرد: به احتمال زیاد در اواخر سال ۱۴۰۶ یا اوایل سال ۱۴۰۷ باید انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را برگزار کنیم به همین دلیل تا پایان امسال انتخابات شوراها را برگزار خواهیم کرد.

زینی‌وند افزود: گرچه شرایط جنگی است، اما ما آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داریم.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: به لحاظ امنیت و زیرساخت‌های لازم در حوزه انتخابات مشکلی نداریم و صندوق‌های الکترونیکی هم در کل کشور توزیع شده است.

منبع: مهر

وی گفت: اما در این شرایط جنگی باید به مردم فرصت بیشتری دهیم تا در کمال آرامش انتخابات برگزار شود.

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معاون سیاسی وزیر کشورزینی وندمینابانتخابات شوراها
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