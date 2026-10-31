مهلت ۶۰ روزه‌ به متقاضیان اسقاط خودروهای فرسوده

به گزارش تابناک، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اعلام تعیین تکلیف پرونده‌های معوق سال ۱۴۰۴ و بازگرداندن بیش از ۲۲ هزار متقاضی فاقد سابقه به ثبت‌نام عمومی، مهلت قانونی ۶۰ روزه‌ای را برای تحویل خودرو به مراکز اسقاط از تاریخ فراخوان خودروسازان تعیین کرد.

طبق اعلام این ستاد، بلاتکلیف ماندن پرونده برخی متقاضیان سال ۱۴۰۴ در مرحله پذیرش برای مدت بیش از یک سال، موجب سردرگمی در فرآیندهای سامانه و خودروسازان شده است. همچنین برخی متقاضیان بدون لغو ثبت‌نام قبلی در سامانه، اقدام به فروش و انتقال خودروی خود کرده یا در سال ۱۴۰۵ مجدداً ثبت‌نام نموده‌اند که این موضوع به دلیل تداخل سوابق، مغایرت اطلاعات و فعال بودن ثبت‌نام پیشین، موجب بروز مشکل در ثبت‌نام و ادامه فرآیند شرکت در طرح برای خود متقاضیان یا خریداران جدید شده که در راستای ساماندهی این وضعیت، موارد چهارگانه زیر اعلام مشده است:

تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف سال ۱۴۰۴

با توجه به فعال بودن پرونده بیش از ۲۶ هزار متقاضی سال ۱۴۰۴ که بیش از یک سال در مرحله پذیرش باقی مانده و خودروی خود را به مراکز اسقاط تحویل نداده‌اند یا اقدامات مربوط به پیشبرد پرونده آنان از سوی مرکز مربوطه در سامانه ثبت نشده است، مکاتباتی با شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن به‌منظور استعلام وضعیت پرونده این متقاضیان انجام شد. بر اساس پاسخ‌های دریافتی از خودروسازان، حدود ۲۲ هزار نفر از متقاضیان مذکور، فاقد هرگونه پرونده یا واریز وجه نزد خودروساز مربوطه بوده‌اند؛ ازاین‌رو، وضعیت آنان به ثبت‌نام عمومی بازگردانده شده است.

نحوه اعلام موارد نیازمند بررسی مجدد

چنانچه هر یک از متقاضیان بازگردانده‌شده به ثبت‌نام عمومی، به خودروساز وجه پرداخت کرده و مدعی داشتن پرونده نزد آن شرکت است، مرکز مربوطه موظف است موضوع را طی مکاتبه رسمی، همراه با مدارک و مستندات پرداخت و پرونده، به انجمن محترم مراکز اسقاط اعلام نماید تا پس از بررسی و در صورت احراز شرایط، اقدامات لازم جهت کارسازی پرونده انجام شود.

تعیین مهلت ۶۰ روزه برای تحویل خودرو

از ماه جاری، متقاضیانی که در فرآیند پذیرش و انتخاب مرکز اسقاط قرار دارند، از تاریخ فراخوان خودروساز، ۶۰ روز مهلت دارند خودروی خود را به مرکز اسقاط مربوطه تحویل دهند. در صورت عدم مراجعه و تحویل خودرو ظرف مهلت مقرر، وضعیت متقاضی به ثبت‌نام عمومی بازگردانده خواهد شد.

الزام اطلاع‌رسانی و مسئولیت متقاضیان

کلیه مراکز محترم اسقاط موظف‌اند از تاریخ صدور این اطلاعیه، مفاد آن را به اطلاع تمامی متقاضیان برسانند و اطلاعیه را در محل مناسب و در معرض دید مراجعان نصب نمایند. مسئولیت مراجعه و تحویل خودرو در مهلت مقرر بر عهده متقاضی است و ستاد نوسازی و مراکز اسقاط هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عدم تحویل خودرو در موعد مقرر و تبعات ناشی از آن نخواهند داشت.