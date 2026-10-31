معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تاکید کرد؛

اقتصاد روستاها باید متحول شود؛ دهیاران از ظرفیت خودیاری غافل نشوند

گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی، توسعه صنایع تبدیلی و کشت محصولات کم‌آب‌بر برای ایجاد درآمد پایدار در روستاها تأکید کرد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۶۳
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اقتصاد روستاها باید متحول شود؛ دهیاران از ظرفیت خودیاری غافل نشوند

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اکبر ورمقانی» روز شنبه در ادامه سفر خود به شهرستان سقز، در گردهمایی دهیاران این شهرستان که با حضور معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی در توسعه و آبادانی روستاها تأکید کرد.

وی با قدردانی از عزم و مشارکت اهالی روستاها در جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای توسعه، آبادانی و اجرای طرح‌های عمرانی اظهار کرد: دهیاران نباید از ظرفیت ارزشمند خودیاری و مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های عمرانی و خدماتی غافل شوند.

معاون استاندار کردستان همچنین مشارکت همگانی در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن را ضروری دانست و بر تلاش برای حفظ جمعیت روستاها و جلوگیری از تضعیف سکونتگاه‌های روستایی تأکید کرد.

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ورمقانی با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد روستایی، ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و توجه به ظرفیت‌های بخش کشاورزی را از راهکارهای مهم رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های درآمدی در مناطق روستایی عنوان کرد.

وی در ادامه، کاشت محصولاتی همچون زعفران و پسته و همچنین توسعه کشت مکانیزه نخود را از جمله ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی دانست و بر بهره‌گیری از این فرصت‌ها برای ایجاد درآمد پایدار و تقویت معیشت روستاییان تأکید کرد.

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