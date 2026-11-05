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پاسخ قالیباف به ونس: چرا این حرفها را به رئیست نمیگویی؟
قالیباف نوشت :درحالیکه آمریکا در لبهٔ پرتگاه اول اسرائیل ایستاده است، رئیس تو دارد مرحلهٔ بعدی جنگ را آماده میکند. از این سخنرانی تد که بگذریم؛ چرا این حرفها را به رئیست نمیگویی؟
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا حس قماربازی را منتقل میکند که مدام میبازد اما دیگر نمیتواند از پای میز قمار بلند شود.
درحالیکه آمریکا در لبهٔ پرتگاه اول اسرائیل ایستاده است، رئیس تو دارد مرحلهٔ بعدی جنگ را آماده میکند. از این سخنرانی تد (TED) که بگذریم؛ چرا این حرفها را به رئیست نمیگویی؟
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نظرات بینندگان
فعلا امریکا را عقلا هدایت نمیکنند. چون مردم امریکا به یک دیوانه پدوفیل احمق بیسواد کودن برای بار دوم فرصت داد.
امریکا دیگر تمام شده است و دارد دست و پا میزند.
من امیدوارم در زنده بودنم تکه و پاره شدن این لاشه متعفن را ببینم.
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