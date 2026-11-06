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شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد؛

آینده فرهنگی کردستان از خانواده و مدرسه آغاز می‌شود

گروه استان‌ها - شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت بنیان خانواده، ارتقای سواد رسانه‌ای و تعامل نهادهای فرهنگی و آموزشی، فرهنگ را زیربنای توسعه و پیشرفت جامعه دانست و خواستار مشارکت مسئولانه دستگاه‌ها و فعالان اجتماعی در صیانت از هویت فرهنگی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی استان شد.

کد خبر: 4200111تاریخ انتشار: 3 بازدید۰
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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با صدور پیامی به مناسبت چهاردهم آبان، بر ضرورت بازتعریف و تقویت نقش نهادهای فرهنگی در سیاست‌گذاری استان تأکید کرد و خانواده و مدرسه را نقطه آغاز شکل‌گیری آینده فرهنگی جامعه دانست. 

در این پیام آمده است: شورای فرهنگ عمومی استان بر ضرورت ایجاد تعامل نظام‌مند و مستمر میان خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی تأکید دارد تا ارزش‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، هویت ایرانی ـ اسلامی، احترام به تفاوت‌های فرهنگی، قانون‌مداری و روحیه مشارکت اجتماعی در نسل‌های آینده نهادینه شود. 

همچنین توجه به تحولات سبک زندگی، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای سواد رسانه‌ای و تقویت مهارت‌های تربیتی والدین باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی استان قرار گیرد؛ چراکه آینده فرهنگی کردستان از خانواده و مدرسه آغاز می‌شود. 

شورای فرهنگ عمومی استان کردستان در ادامه این پیام، چهاردهم آبان را فرصتی برای تجدید عهد با مسئولیت تاریخی و اجتماعی در پاسداشت فرهنگ، اخلاق، هویت و سرمایه‌های معنوی جامعه دانسته و تأکید کرده است که فرهنگ موضوعی حاشیه‌ای و مکمل توسعه نیست، بلکه زیربنای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی و مهم‌ترین بستر شکل‌گیری اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و امید به آینده است. 

در بخش دیگری از این پیام، از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و آموزشی، دانشگاه‌ها، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه، تشکل‌های مردم‌نهاد، نخبگان، فرهیختگان، خانواده‌ها و فعالان اجتماعی دعوت شده است با عبور از رویکردهای تشریفاتی و فعالیت‌های مقطعی، در مسیر تحقق مهندسی فرهنگی، حل مسائل اجتماعی، صیانت از هویت فرهنگی و ارتقای فضایل انسانی مشارکت مسئولانه و مؤثر داشته باشند. 

شورای فرهنگ عمومی استان کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی، اعتماد اجتماعی و مدیریت هوشمندانه، تصریح کرده است که کردستان برای توسعه و تعالی بیش از هر زمان دیگری به مشارکت مسئولانه همه دلسوزان استان نیاز دارد.

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