گروه استان‌ها - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سقز از اتمام عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستای قره‌گویز سفلی در سطحی حدود ۱۳ هزار مترمربع خبر داد و گفت: آسفالت معابر چند روستای دیگر شهرستان نیز امسال اجرا شده یا در دست اقدام است.

کردستان، «بختیار خدری» ، رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سقز، از پایان عملیات آسفالت معابر روستای قره‌گویز سفلی در قالب اجرای طرح هادی خبر داد. به گزارش خبرنگار تابناک در استان«بختیار خدری» ، رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سقز، از پایان عملیات آسفالت معابر روستای قره‌گویز سفلی در قالب اجرای طرح هادی خبر داد.





وی اظهار کرد: این پروژه در سطحی حدود ۱۳ هزار مترمربع و با اجرای عملیات تخریب و آواربرداری، جابه‌جایی تأسیسات، جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت به اجرا درآمده است.





خدری با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای این پروژه افزود: طرح هادی روستای قره‌گویز سفلی توسط بنیاد مسکن و با مشارکت بخشداری و دهیاری اجرا شده است.





رئیس بنیاد مسکن سقز همچنین از اجرای پروژه‌های آسفالت در چند روستای دیگر شهرستان خبر داد و گفت: امسال معابر روستاهای قیلسون، کیله‌شین، بوبکتان و آدینان در قالب طرح هادی آسفالت شده است.





وی ادامه داد: عملیات آسفالت معابر روستاهای قپلانتو، خوش‌قشلاق، رنگه‌ریزان، خیدر و آلتون سفلی نیز در دست اقدام قرار دارد.





اجرای طرح‌های هادی و بهسازی معابر روستایی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، بهبود زیرساخت‌های عمرانی و تسهیل تردد در روستاهای شهرستان سقز دنبال می‌شود.





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