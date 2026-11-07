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آسفالت ۱۳ هزار مترمربع از معابر روستای قره‌گویز سفلی به پایان رسید

گروه استان‌ها - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سقز از اتمام عملیات اجرای طرح هادی و آسفالت معابر روستای قره‌گویز سفلی در سطحی حدود ۱۳ هزار مترمربع خبر داد و گفت: آسفالت معابر چند روستای دیگر شهرستان نیز امسال اجرا شده یا در دست اقدام است.

کد خبر: 4200260تاریخ انتشار: 18 بازدید۰
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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «بختیار خدری» ، رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سقز، از پایان عملیات آسفالت معابر روستای قره‌گویز سفلی در قالب اجرای طرح هادی خبر داد.

وی اظهار کرد: این پروژه در سطحی حدود ۱۳ هزار مترمربع و با اجرای عملیات تخریب و آواربرداری، جابه‌جایی تأسیسات، جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت به اجرا درآمده است.

خدری با اشاره به مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای این پروژه افزود: طرح هادی روستای قره‌گویز سفلی توسط بنیاد مسکن و با مشارکت بخشداری و دهیاری اجرا شده است.

رئیس بنیاد مسکن سقز همچنین از اجرای پروژه‌های آسفالت در چند روستای دیگر شهرستان خبر داد و گفت: امسال معابر روستاهای قیلسون، کیله‌شین، بوبکتان و آدینان در قالب طرح هادی آسفالت شده است.

وی ادامه داد: عملیات آسفالت معابر روستاهای قپلانتو، خوش‌قشلاق، رنگه‌ریزان، خیدر و آلتون سفلی نیز در دست اقدام قرار دارد.

اجرای طرح‌های هادی و بهسازی معابر روستایی از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، بهبود زیرساخت‌های عمرانی و تسهیل تردد در روستاهای شهرستان سقز دنبال می‌شود.

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