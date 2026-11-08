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تابناک گزارش می‌دهد؛

سفیدپوش شدن ارتفاعات هورامان تخت با نخستین برف پاییزی + تصاویر

گروه استان‌ها ـ ارتفاعات منطقه هورامان تخت در استان کردستان، با بارش برف سفیدپوش شد و جلوه‌ای زمستانی به طبیعت زیبای این منطقه بخشید.

کد خبر: 4200494تاریخ انتشار: 51 بازدید۰

اورمانات

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی در استان کردستان و کاهش دمای هوا، ارتفاعات هورامان تخت شاهد بارش برف بود و پوشش سفید برف، چشم‌اندازهای طبیعی این منطقه گردشگرپذیر را تماشایی‌تر کرد.

بارش برف در ارتفاعات هورامان، در کنار بارندگی‌های روزهای اخیر، جلوه‌ای زیبا از طبیعت پاییزی کردستان را به نمایش گذاشته است.

تصاویری از سفیدپوش شدن ارتفاعات هورامان تخت را مشاهده می‌کنید.

اورامانت

اورامانت

اورامانت

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