گروه استان‌ها - رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران گفت: از بعدازظهر فردا شنبه، احتمال سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه‌ها، برف و کولاک و انسداد محورهای کوهستانی وجود دارد و دمای هوا تا سه‌شنبه به‌طور میانگین پنج تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «حامد یزدی‌مهر» رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران با اشاره به هشدارهای جدید اداره‌کل هواشناسی استان اظهار کرد: هشدار قرمز بارش از بعدازظهر شنبه فردا ۱۶ آبان تا یکشنبه‌شب ۱۷ آبان برای مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات استان صادر شده است.

پیش‌بینی سیلاب ناگهانی و کولاک در ارتفاعات

وی افزود: طبق اعلام هواشناسی در این مدت، بارش شدید باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید، مه‌گرفتگی و کولاک پیش‌بینی می‌شود و احتمال افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری‌شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، سیلابی‌شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ، وقوع بهمن و انسداد برخی مسیرهای کوهستانی وجود دارد.

افت ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دما تا سه‌شنبه

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران ادامه داد: هشدار نارنجی هواشناسی نیز علاوه بر گسترش بارش‌ها به بخش‌های بیشتری از استان، از نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد تا اواخر سه‌شنبه ۱۹ آبان حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که دمای هوا در مناطق مرکزی و جنوبی پنج تا هشت درجه و در نواحی شمالی و ارتفاعات هفت تا ۱۰ درجه کاهش خواهد یافت.

صدور دستورات آماده‌باش در نشست ستاد مدیریت بحران

یزدی‌مهر با اشاره به برگزاری نشست ستاد مدیریت بحران استان به ریاست محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، گفت: در این نشست، دستورات لازم برای آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، استقرار پیش‌دستانه ماشین‌آلات و تجهیزات در نقاط حساس و پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، پل‌ها و محورهای کوهستانی صادر شد.

هشدار به شهروندان؛ از طبیعت‌گردی پرهیز کنید

وی از شهروندان خواست در مدت فعالیت سامانه بارشی از توقف یا تردد در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دره‌ها، صعود به ارتفاعات، طبیعت‌گردی و سفرهای غیرضروری در مسیرهای کوهستانی خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

توصیه‌های ایمنی برای مقابله با یخ‌زدگی

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران همچنین توصیه کرد شهروندان با توجه به افت محسوس دما، سامانه‌های گرمایشی و لوله‌های آب را بررسی و در برابر یخ‌زدگی محافظت کنند و بهره‌برداران بخش کشاورزی، دامداری و گلخانه‌ای نیز تمهیدات پیشگیرانه را جدی بگیرند.

اخبار محدودیت‌ها را از مراجع رسمی دنبال کنید

یزدی‌مهر تأکید کرد: شهروندان هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های امدادی را از منابع رسمی دنبال کنند و اخبار مربوط به هرگونه محدودیت احتمالی فعالیت مدارس یا ادارات را صرفاً از مراجع مسئول دریافت کنند.