ملت ایران با ایمان و مقاومت در برابر دشمنان ایستاده است

گروه استان‌ها ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با حضور در تجمعات شبانه شهرستان دیواندره، با تأکید بر نقش ایمان و آموزه‌های قرآنی در مقاومت ملت ایران، گفت: ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان، ریشه در اعتقادات دینی و پایبندی به آرمان‌های اسلامی دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در جمع مردم دیواندره، با اشاره به آیات ۱۰ و ۱۱ سوره صف اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم، ایمان به خدا و پیامبر(ص) و مجاهدت در راه خدا با جان و مال را راه رستگاری معرفی کرده است؛ مسیری که ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان دنبال می‌کند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تهدیدهای مستمر علیه کشور افزود: مقاومت ملت ایران پشتوانه اعتقادی و قرآنی دارد و تجربه نشان داده است که تکیه بر قدرت‌های بیگانه، نتیجه‌ای جز وابستگی و انفعال به دنبال نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با یادآوری روزهای نخست حملات دشمن به کشور و ایستادگی مردم دیواندره گفت: این شهرستان نیز در همان روزهای ابتدایی، شهدایی تقدیم کرد و مردم با وجود حملات و تهدیدها، پای دفاع از کشور و ارزش‌های خود ایستادند.

پورذهبی با اشاره به فداکاری خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدایی که پیکر مطهرشان به خانواده‌ها بازنگشته است، اظهار کرد: ملت ایران برای حفظ عزت و استقلال خود هزینه‌های سنگینی پرداخته و خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت، جلوه‌ای از این ایثار را به نمایش گذاشته‌اند.

وی در ادامه، حضور مردم در تجمعات شبانه را نشانه همبستگی و همراهی با مدافعان کشور دانست و افزود: این گردهمایی‌ها فرصتی برای اعلام حمایت و همدلی با نیروهایی است که در مناطق مختلف از کشور دفاع می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان ضمن قدردانی از مردم دیواندره، مسئولان و برگزارکنندگان این اجتماعات، بر اهمیت حفظ وحدت، همبستگی و حضور آگاهانه مردم در صحنه تأکید کرد.