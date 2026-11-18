فراخوان مشمولان خدمت سربازی پایه آذر ۱۴۰۵ در کردستان اعلام شد
فراخوان مشمولان خدمت سربازی پایه آذر ۱۴۰۵ در کردستان اعلام شد
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «سلطانمراد عزیزی» ، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان، از فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذرماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و جزئیات مراحل اعزام این مشمولان را تشریح کرد.
وی اظهار کرد: مشمولانی که برگ اعزام به خدمت با تاریخ آذرماه ۱۴۰۵ دریافت کردهاند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) ، برگ محل مراجعه یا معرفینامه مراکز آموزش را دریافت و مطابق اطلاعات درجشده در آن اقدام کنند.
سرهنگ عزیزی افزود: مشمولان اعزامی باید از یکم تا چهارم آذرماه با همراه داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفینامه مرکز آموزش و برگه واکسن مننژیت و دوگانه، به محل و مرکز آموزشی تعیینشده مراجعه کنند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کردستان همچنین تأکید کرد: مشمولان در روز اعزام باید تمامی مدارک درجشده در معرفینامه و کارت تلفن همگانی تهیهشده از طریق مخابرات استان را همراه داشته باشند.
وی با اشاره به ممنوعیت همراه داشتن وسایل الکترونیکی در مراکز آموزش، خاطرنشان کرد: مشمولان از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، کارت حافظه و سایر تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.
سرهنگ عزیزی در پایان هشدار داد: عدم حضور بهموقع مشمولان در زمان و محل تعیینشده، غیبت محسوب شده و مطابق ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با افراد متخلف برخورد خواهد شد.
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