گروه استان‌ها - با وجود منابع بانکی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی، نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن و ۸۱۵ پرونده مسکن روستایی در استان همدان همچنان در انتظار پرداخت و عقد قرارداد بانکی به سر می‌برد؛ موضوعی که مطالبه پاسخ‌گویی بانک‌ها را جدی‌تر می‌کند.

تسهیلات هزار همتی مسکن و سقف آرزوهایی که پشت باجه بانک‌ها فرو می‌ریزد/ عدم پاسخ بخ مطالبه‌ مردمی!

به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان ؛ در حالی‌که منابع بانکی استان همدان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مسئولان از ظرفیت قابل‌توجه شبکه بانکی برای حمایت از طرح‌های مسکن سخن می‌گویند، همچنان میلیاردها تومان تسهیلات مصوب در انتظار پرداخت است.

این اتفاق باعث شده که در پروژه‌های مسکن کوی پرواز نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی باقی مانده و ۸۱۵ پرونده تسهیلات مسکن روستایی نیز پس از معرفی به بانک‌ها، هنوز در مرحله طی مراحل اداری و انعقاد قرارداد قرار دارند؛ وضعیتی که ضرورت پاسخ‌گویی بانک‌های عامل درباره چرایی تأخیرها و زمان‌بندی دقیق پرداخت‌ها را دوچندان می‌کند.

طرح‌های حمایتی مسکن، تنها امید خانه‌دار شدن

مسکن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهاست و برای بسیاری از خانواده‌های فاقد مسکن، طرح‌های حمایتی تنها امید خانه‌دار شدن به شمار می‌روند؛ با این حال، طولانی شدن روند ساخت پروژه‌ها، افزایش هزینه مصالح و تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، این امید را با نگرانی‌های جدی همراه کرده است.

بر اساس اظهارات «سیدمجتبی حسینی» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، منابع بانکی استان از ابتدای سال جاری تاکنون از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی شبکه بانکی استان طی این مدت ۳۰ هزار میلیارد تومان رشد منابع داشته است.

وی با اشاره به وجود برخی سخت‌گیری‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای در پرداخت تسهیلات، از ضرورت تسریع روند پرداخت و انعقاد قراردادهای بانکی سخن گفته و تأکید کرده است که عملکرد مدیران بانکی باید به‌صورت فصلی ارزیابی شود. با این وجود، پرسش اصلی اینجاست که سهم بخش مسکن از این ظرفیت بانکی چقدر است و چرا با وجود افزایش منابع، همچنان بخشی از پروژه‌های مسکن در انتظار تأمین مالی قرار دارند؟

۵ هزار میلیارد تومان؛ اعتبار باقی‌مانده در کوی پرواز

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این تأخیر را می‌توان در پروژه‌های مسکن کوی پرواز همدان مشاهده کرد. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان اعلام کرده است که بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پروژه‌های این مجموعه مصوب شده که تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان آن جذب شده و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان همچنان باقی مانده است.

بر اساس همین گزارش، تاکنون بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از سوی متقاضیان به حساب پروژه‌های کوی پرواز واریز شده و مجموع هزینه‌کرد ساخت واحدهای این مجموعه به ۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که متقاضیان بخش قابل‌توجهی از تعهدات مالی خود را انجام داده‌اند، اما تکمیل پروژه‌ها همچنان به تحقق تعهدات بانکی وابسته است. اکنون انتظار می‌رود پنج بانک عامل پرداخت تسهیلات، به‌جای تأکیدهای کلی بر همکاری، برنامه مشخص خود را برای پرداخت اعتبار باقی‌مانده اعلام کنند. مشخص شود هر بانک چه میزان تسهیلات مصوب دارد، تاکنون چه مبلغی پرداخت کرده و چه زمانی قرار است تعهدات باقی‌مانده را انجام دهد.

۸۱۵ پرونده در انتظار امضای قرارداد بانکی

چالش پرداخت تسهیلات تنها به پروژه‌های شهری محدود نیست و در حوزه مسکن روستایی نیز آمارها از باقی ماندن تعداد قابل‌توجهی پرونده در چرخه بانکی حکایت دارد. بر اساس اعلام بنیاد مسکن استان، از سهمیه ۳ هزار و ۷۲۵ فقره تسهیلات مسکن روستایی، تاکنون یک‌هزار و ۵۷۰ پرونده به بانک‌های عامل معرفی شده است.

از این تعداد، برای ۷۵۵ پرونده قرارداد تسهیلاتی منعقد شده، اما ۸۱۵ پرونده همچنان در انتظار طی مراحل بانکی و عقد قرارداد قرار دارد؛ یعنی حدود ۴۸ درصد پرونده‌های معرفی‌شده هنوز به مرحله انعقاد قرارداد نرسیده‌اند. این آمار یک سؤال جدی را پیش روی بانک‌های عامل قرار می‌دهد: چرا پرونده‌هایی که مراحل اولیه خود را در بنیاد مسکن پشت سر گذاشته و به بانک معرفی شده‌اند، همچنان در صف دریافت تسهیلات باقی مانده‌اند؟

در شرایطی که مقاوم‌سازی واحدهای روستایی مستقیماً با امنیت جانی و مالی خانوارها ارتباط دارد، طولانی شدن روند پرداخت تسهیلات را نمی‌توان صرفاً یک موضوع اداری دانست.

افزایش سقف وام؛ بدون پرداخت به‌موقع گره‌گشا نیست

در تازه‌ترین تصمیمات مربوط به پروژه‌های کوی پرواز، سقف تسهیلات متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی واحدها افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که برای واحدهای با پیشرفت کمتر از ۶۵ درصد، ۶۵۰ میلیون تومان و برای واحدهای با پیشرفت بیش از ۶۵ درصد، ۸۵۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

همچنین مقرر شده قراردادهای قبلی با سقف ۵۵۰ و ۶۵۰ میلیون تومان به مبالغ جدید اصلاح شوند. این تصمیم می‌تواند بخشی از فشار مالی پروژه‌ها را کاهش دهد، اما تحقق اثرگذاری آن به عملکرد بانک‌ها وابسته است. افزایش سقف تسهیلات زمانی برای متقاضیان ارزشمند خواهد بود که قراردادهای جدید بدون بروکراسی طولانی منعقد و منابع مالی نیز به‌موقع به پروژه‌ها تزریق شود.

از سوی دیگر، موافقت بنیاد مستضعفان با اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای کمک به تکمیل پروژه ۴۸۰ واحدی کوی فرهنگیان و ۱۱۰ واحدی شهرک شهید مدنی نیز اقدامی حمایتی است که باید زمان پرداخت و نحوه هزینه‌کرد آن به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

مطالبه مردم؛ زمان‌بندی مشخص به‌جای وعده‌های تکراری

واقعیت این است که افزایش منابع بانکی، تصویب تسهیلات و برگزاری جلسات متعدد زمانی برای مردم ارزشمند خواهد بود که نتیجه آن در پیشرفت پروژه‌ها و تحویل واحدهای مسکونی دیده شود. از این رو، انتظار می‌رود استانداری همدان، اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و بانک‌های عامل به چند مطالبه اساسی پاسخ دهند: نخست اینکه جدول تفکیکی عملکرد پنج بانک عامل در پرداخت تسهیلات پروژه‌های مسکن، شامل میزان اعتبار مصوب، قراردادهای منعقدشده، مبالغ پرداخت‌شده و تعهدات باقی‌مانده منتشر شود.

دوم اینکه زمان دقیق تزریق نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات باقی‌مانده پروژه‌های کوی پرواز مشخص شود و بانک‌ها درباره سهم و تعهد هر یک پاسخ‌گو باشند.

سوم اینکه علت معطل ماندن ۸۱۵ پرونده تسهیلات مسکن روستایی و زمان تعیین تکلیف آن‌ها به اطلاع متقاضیان برسد.

چهارم اینکه وضعیت تبدیل قراردادهای تسهیلاتی قبلی به سقف‌های جدید و زمان اجرای این مصوبه برای هر پروژه اعلام شود.

پنجم اینکه برنامه مشخصی برای جلوگیری از افزایش هزینه ساخت ناشی از تأخیرهای بانکی ارائه شود تا بار ناکارآمدی احتمالی فرآیندهای اداری و مالی، بار دیگر بر دوش متقاضیان و خانواده‌های کم‌درآمد قرار نگیرد.

خانه‌دار شدن مردم با آمار و مصوبه محقق نمی‌شود؛ آنچه امروز متقاضیان مسکن در همدان انتظار دارند، پرداخت به‌موقع تسهیلات، سرعت گرفتن عملیات اجرایی و اعلام زمان قطعی تحویل واحدهاست.

اکنون نوبت بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسئول است که به‌جای وعده‌های کلی، گزارش عملکرد و برنامه زمان‌بندی قابل سنجش ارائه دهند.