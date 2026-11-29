با وجود طرح موضوع برگزاری دو ماه پس از جنگ؛
تمام موضوعات مربوط به انتخابات شوراها دست شعام است
گروه استانها - نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: تصمیمگیری درباره زمان برگزاری این انتخابات به شورایعالی امنیت ملی (شعام) واگذار شده و هماکنون منتظر اعلام نظر نهایی این شورا هستیم.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، حجتالاسلاموالمسلمین «قاسم روانبخش» درباره آخرین تصمیمات اتخاذشده پیرامون زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر موضوع تعیین زمان برگزاری انتخابات به شورایعالی امنیت ملی ارجاع داده شده و تصمیمگیری در این زمینه در اختیار این نهاد است.
وی با اشاره به اینکه پیشازاین موضوع برگزاری انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ مطرح شده بود، افزود: با توجه به شرایط موجود، تعیین دقیق زمان برگزاری انتخابات همچنان منوط به تصمیم نهایی شورایعالی امنیت ملی است و باید منتظر اعلام نظر این شورا ماند.
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