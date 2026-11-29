گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین، گفت: شناساندن شخصیت شهدا، معرفی مسیر زندگی و آرمان‌های آنان به نسل جدید، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله با توطئه‌های دشمنان و تهاجم فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، دومین اجلاسیه شهدای هنرمند استان قزوین روز یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان فرهنگی و هنری در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

سردار آتانی فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، شهرام احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، علی هوشمند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری دومین اجلاسیه شهدای هنرمند، قویدل مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، علمی شهردار قزوین، منجم رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین، مریم مهدوی مدیرکل میراث فرهنگی استان و سرهنگ انیری‌مقدم مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس حضور داشتند.

شهرام احمدپور در این اجلاسیه با اشاره به جایگاه والای شهادت اظهار کرد: اعتقاد ما بر اساس فرمایش امام راحل این است که شهادت هنر مردان خداست و کسانی که این مسیر را انتخاب کرده و پیموده‌اند، جلوه‌ای از هنر الهی را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی استان قزوین افزود: قزوین سرزمینی سرشار از استعدادها و ظرفیت‌های انسانی است و در آسمان پرافتخار این استان، ستارگان درخشانی از شهدا می‌درخشند که اگر امروز در میان ما بودند، بی‌تردید می‌توانستند در عرصه‌های مختلف اثرگذار باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین با بیان اینکه غنای فرهنگی قزوین ریشه در تاریخ این سرزمین دارد، تصریح کرد: پیشینه فرهنگی و تمدنی قزوین از دوران صفویه تاکنون امتداد داشته و این شهر که ۶۷ سال مرکز حکومت و پایتخت ایران بوده، همواره در عرصه‌های مختلف تاریخی و اجتماعی نقش‌آفرین بوده است.

احمدپور ادامه داد: این خاک زرخیز در دوران دفاع مقدس و سایر صحنه‌های حساس کشور نیز فرزندان بزرگی را پرورش داد و در کوچه‌پس‌کوچه‌های این شهر، انسان‌هایی تربیت شدند که با نثار جان خود، موجب عزت و سربلندی ایران اسلامی شدند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فاصله میان نسل جوان و ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت: دشمن تلاش می‌کند این‌گونه القا کند که نسل جوان از ارزش‌ها فاصله گرفته است، در حالی که حضور پرشور جوانان در برنامه‌هایی همچون «جان‌فدا» و سایر مراسم ارزشی نشان داد که جوانان همچنان پای ثابت این رویدادها هستند و به آرمان‌های خود پایبندند.

احمدپور خاطرنشان کرد: شناساندن شخصیت شهدا، معرفی مسیر زندگی و آرمان‌های آنان به نسل جدید، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله با توطئه‌های دشمنان و تهاجم فرهنگی است.