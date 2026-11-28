گروه استان‌ها - رئیس شورای اسلامی شهر اقبالیه، از میزبانی این شهر در مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۹ سال کشور خبر داد و گفت: با همکاری شورای اسلامی شهر، شهرداری و مدیریت شهری، اقبالیه از روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ به مدت پنج روز میزبان رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زیر ۱۹سال کشور در سالن ورزشی حجاب خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «خیرالله بیگدلو» رئیس شورای اسلامی شهر اقبالیه، با اعلام خبر میزبانی این شهر از مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۹ سال کشور، اظهار کرد: برگزاری این رقابت‌ها در اقبالیه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهر و حمایت از استعدادهای جوان فوتسال کشور است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر اقبالیه با همکاری شهردار، شهرداری و مجموعه مدیریت شهری، حمایت و پشتیبانی لازم را برای برگزاری شایسته این مسابقات در دستور کار قرار داده است.

تأکید شورای شهر، شهرداری و مسئولان بر حمایت از مسابقات

رئیس شورای اسلامی شهر اقبالیه با اشاره به همکاری و همراهی مجموعه مدیریت شهری در برگزاری این رویداد ورزشی، بیان کرد: شورای اسلامی شهر با همکاری شهردار و مدیریت شهری، تلاش می‌کند زمینه لازم برای میزبانی مناسب از تیم‌های شرکت‌کننده و عوامل اجرایی این مسابقات فراهم شود.

رقابت شش تیم کشوری در سالن حجاب اقبالیه

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شش تیم حاضر در لیگ برتر فوتسال زیر ۱۹ سال کشور، از روز دوشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۵ به مدت پنج روز در سالن ورزشی حجاب شهر اقبالیه به رقابت خواهند پرداخت.

در طول این پنج روز، روزانه ۳ دیدار فوتسال برگزار می‌شود و علاقه‌مندان و شهروندان ورزش‌دوست می‌توانند با حضور در سالن حجاب، از نزدیک شاهد رقابت تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات باشند.

پخش زنده دیدارهای تیم میزبان؛ هر روز ساعت ۱۶

یکی از بخش‌های ویژه این رقابت‌ها، پخش مستقیم دیدارهای تیم فوتسال زیر ۱۹ سال شهید شیری اقبالیه، نماینده شهر و تیم میزبان مسابقات است.

دیدارهای تیم شهید شیری اقبالیه هر روز رأس ساعت ۱۶ برگزار و به‌صورت زنده پخش خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند علاوه بر حضور در سالن، از طریق پخش زنده نیز حامی نماینده شهر خود باشند.

میزبانی تیم فوتسال شهید شیری اقبالیه

تیم فوتسال زیر ۱۹ سال شهید شیری اقبالیه، میزبانی این دوره از مسابقات را بر عهده دارد و شهر اقبالیه در طول برگزاری این رقابت‌ها میزبان تیم‌های شرکت‌کننده و عوامل اجرایی از نقاط مختلف کشور خواهد بود.

برگزاری این مسابقات فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی شهر اقبالیه، حمایت از ورزشکاران جوان، ایجاد انگیزه در میان استعدادهای آینده فوتسال کشور و تقویت جایگاه ورزشی این شهر در سطح ملی به شمار می‌رود.