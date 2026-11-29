به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «محمد نوذری» استاندار قزوین در مراسم تجلیل از فعالان و قهرمانان مدال‌آور ورزشی استان قزوین، ضمن قدردانی از تلاش ورزشکارانی که در رقابت‌های ملی و بین‌المللی برای استان افتخارآفرینی کرده‌اند، اظهار کرد: هر مدالی که ورزشکاران کسب می‌کنند و هر بار که نام قزوین را در عرصه‌های ملی و جهانی مطرح می‌سازند، مایه افتخار است و نشان می‌دهد استعدادهای این استان توانایی رقابت و کسب موفقیت در بالاترین سطوح ورزشی را دارند.

وی با اشاره به شرایط کشور و محدودیت‌های موجود افزود: امروز در شرایط جنگی قرار داریم و با ناترازی‌ها و مشکلات مختلفی مواجه هستیم و فرصت‌ها نیز محدود است، اما با وجود همه این مسائل، موضوع ورزش استان را به‌صورت ویژه دنبال می‌کنم.

استاندار قزوین با اشاره به جایگاه تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین در لیگ برتر فوتبال کشور تصریح کرد: وقتی تیم شمس‌آذر در دقایق پایانی مسابقه شکست خورد، بسیار متأثر شدم؛ چراکه مردم قزوین شایسته بهترین‌ها هستند. خوشحالیم که استان در لیگ برتر فوتبال نماینده دارد و معتقدم باید از این تیم حمایت شود. به همین منظور، هر هفته جلساتی برای پیگیری مسائل و مشکلات ورزش استان برگزار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ورزش یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه است، اظهار کرد: زمانی که از سرمایه اجتماعی، امید و افزایش تاب‌آوری اجتماعی سخن می‌گوییم، هیچ ظرفیتی مانند ورزش نمی‌تواند زمینه همدلی و هم‌افزایی را فراهم کند. ورزش پیونددهنده جوامع است و می‌تواند انسجام اجتماعی را تقویت کند.

نوذری ادامه داد: پخش مسابقات ورزشی و حضور تیم‌های استان در رقابت‌های ملی، به‌ویژه لیگ برتر، موجب خوشحالی مردم می‌شود و نشاط و شادابی را به جامعه تزریق می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به ورزش بانوان تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند و زنان ورزشکار استان نیز در رقابت‌های مختلف دوشادوش مردان موفقیت‌های ارزشمندی کسب کرده‌اند، باید نگاه ویژه‌ای به توسعه ورزش بانوان داشته باشیم.

استاندار قزوین با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: هر اندازه بتوانیم زمینه حضور جوانان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنیم، در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز موفق‌تر خواهیم بود.

وی ضمن قدردانی از هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌داران، بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی و علمی در این مجموعه‌ها تأکید کرد و گفت: هیئت‌های ورزشی نباید دچار روزمرگی شوند، بلکه باید برنامه‌های مشخص، علمی و متناسب با نیازها و دغدغه‌های جوانان داشته باشند.

نوذری، شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را از اولویت‌های مهم دانست و تصریح کرد: در بخش زنان و مردان استعدادهای فراوانی در استان وجود دارد که باید شناسایی و حمایت شوند. وظیفه هیئت‌های ورزشی صرفاً برگزاری مسابقات نیست، بلکه باید استعدادهایی را که در مدارس، روستاها و مناطق محروم حضور دارند نیز کشف کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: قزوین دارای حدود چهار هزار واحد صنعتی است که هرچند برخی از این واحدها با مشکلاتی مواجه هستند، اما صنایع بزرگ استان می‌توانند در حمایت مالی از ورزش و تیم‌های حاضر در لیگ‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: دولت باید زمینه را فراهم و نقش تسهیل‌گری خود را ایفا کند، اما انتظار می‌رود صنایع و بخش خصوصی نیز پای کار بیایند. هیئت‌های ورزشی باید ارتباط خود را با صنایع تقویت کرده و از این ظرفیت برای توسعه ورزش استان استفاده کنند.

وی همچنین بر توسعه ورزش همگانی تأکید کرد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که همه مردم بتوانند با هزینه کم یا به‌صورت رایگان به فعالیت‌های ورزشی بپردازند. شهرداری‌ها در نقاط مختلف استان ظرفیت‌های خوبی برای این موضوع ایجاد کرده‌اند که لازم است توسعه یابد.

نوذری در پایان با اشاره به تأثیر موفقیت ورزشکاران در تقویت غرور ملی و همبستگی اجتماعی گفت: زمانی که در مسابقات جهانی کشتی، ورزشکاران کشورمان مدال کسب می‌کنند و سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن مسابقات نواخته می‌شود، همه ما احساس غرور و افتخار می‌کنیم. با همبستگی، هم‌افزایی و تلاش جمعی می‌توانیم به توسعه ورزش استان کمک کنیم.