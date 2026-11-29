گروه استان‌ها - مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: در راستای تعامل حداکثری با مؤدیان، تسهیل انجام تکالیف مالیاتی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد، مالیات بیش از ۷۵ درصد صاحبان مشاغل استان، معادل حدود ۱۵۰ هزار مؤدی، برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صفر تعیین شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «سیدمحمود موسوی صانع» مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای رویکرد حمایتی نظام مالیاتی و با توجه به شرایط فعالیت کسب‌وکارهای خرد و متوسط، مالیات بیش از ۷۵ درصد صاحبان مشاغل استان برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صفر تعیین شده است.

وی افزود: از مجموع صاحبان مشاغل استان قزوین، حدود ۱۵۳ هزار مؤدی برای عملکرد سال ۱۴۰۴ مشمول مالیات صفر شده‌اند که این امر بیانگر توجه نظام مالیاتی به شرایط فعالیت اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، با اشاره به سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر اظهار کرد: تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، کاهش هزینه‌های مؤدیان، توسعه خدمات الکترونیکی و افزایش تمکین داوطلبانه از مهم‌ترین محورهای این رویکرد بوده و در همین چارچوب تلاش شده است فرآیند تعیین و پرداخت مالیات برای مؤدیان، به‌ویژه صاحبان مشاغل، با سهولت و شفافیت بیشتری انجام شود.

موسوی صانع تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و توسعه خدمات غیرحضوری، ضمن کاهش مراجعات مؤدیان، هزینه و زمان انجام تکالیف مالیاتی را نیز کاهش داده و زمینه تعامل مؤثرتر میان مؤدیان و نظام مالیاتی را فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در استان قزوین نیز اداره‌کل امور مالیاتی با تأکید بر تعامل حداکثری با مؤدیان، تسهیل تکالیف مالیاتی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، تلاش می‌کند فرآیندهای مالیاتی با رویکردی شفاف، تسهیل‌گر و متناسب با شرایط مؤدیان انجام شود.

موسوی صانع تأکید کرد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، در کنار تأمین منابع پایدار مالیاتی برای ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها، از محورهای مهم سیاست‌گذاری مالیاتی است و این رویکرد در استان قزوین نیز با جدیت دنبال می‌شود.