فرمانده سپاه استان قزوین مطرح کرد؛
هنرمندان، ایستادگی ملت ایران را به نسلهای آینده منتقل کنند
گروه استانها - فرمانده سپاه استان قزوین با بیان اینکه مروز باید نشان دهیم ملت ایران چگونه به قلب دروغهای دشمن زده و هیمنه پوشالی آمریکا را به چالش کشیده، گفت: این مأموریت بر عهده هنرمندان است تا با خلق آثار ماندگار، واقعیت مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به نسلهای آینده منتقل کنند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، سردار «رستمعلی رفیعیآتانی» فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین، در دومین اجلاسیه شهدای هنرمند استان قزوین با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار کرد: آمریکاییها با ادعای ایجاد ثبات و امنیت وارد منطقه ما شدند و با ساخت پایگاههای نظامی به کشورهای منطقه وعده امنیت دادند، اما در عمل، حضور آنها امنیت همین کشورها را نیز با چالش مواجه کرد.
وی افزود: ایران مانند برخی کشورهای دیگر نبود که در برابر حضور آمریکا تسلیم شود؛ ما پایگاههای آنان را هدف قرار دادیم و ادعای امنیتآفرینی آمریکا را با واقعیت رفتارهایش به چالش کشیدیم.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان قزوین با تأکید بر ضرورت بازنمایی این واقعیتها در آثار هنری تصریح کرد: آمریکاییها بسیاری از جنگهای خود را ابتدا در فیلمهای هالیوودی روایت میکنند و با این شیوه، ذهن مخاطبان را برای پذیرش آن آماده میسازند.
وی ادامه داد: آنها با تکیه بر قدرت رسانهای و سینمایی خود، ذهن، چشم، گوش و قلب مردم را هدف قرار میدهند و با روایتسازی، حتی پیش از شلیک گلوله، برخی را به تسلیم وادار میکنند.
سردار رفیعیآتانی با بیان اینکه هنرمندان باید روایتگر واقعیتهای ایستادگی ملت ایران باشند، خاطرنشان کرد: امروز باید نشان دهیم ملت ایران چگونه به قلب دروغهای دشمن زده و هیمنه پوشالی آمریکا را به چالش کشیده است؛ این مأموریت بر عهده هنرمندان است تا با خلق آثار ماندگار، واقعیت مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به نسلهای آینده منتقل کنند.
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