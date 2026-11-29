گروه استان‌ها - فرمانده سپاه استان قزوین با بیان اینکه مروز باید نشان دهیم ملت ایران چگونه به قلب دروغ‌های دشمن زده و هیمنه پوشالی آمریکا را به چالش کشیده، گفت: این مأموریت بر عهده هنرمندان است تا با خلق آثار ماندگار، واقعیت مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، سردار «رستمعلی رفیعی‌آتانی» فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، در دومین اجلاسیه شهدای هنرمند استان قزوین با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار کرد: آمریکایی‌ها با ادعای ایجاد ثبات و امنیت وارد منطقه ما شدند و با ساخت پایگاه‌های نظامی به کشورهای منطقه وعده امنیت دادند، اما در عمل، حضور آنها امنیت همین کشورها را نیز با چالش مواجه کرد.

وی افزود: ایران مانند برخی کشورهای دیگر نبود که در برابر حضور آمریکا تسلیم شود؛ ما پایگاه‌های آنان را هدف قرار دادیم و ادعای امنیت‌آفرینی آمریکا را با واقعیت رفتارهایش به چالش کشیدیم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با تأکید بر ضرورت بازنمایی این واقعیت‌ها در آثار هنری تصریح کرد: آمریکایی‌ها بسیاری از جنگ‌های خود را ابتدا در فیلم‌های هالیوودی روایت می‌کنند و با این شیوه، ذهن مخاطبان را برای پذیرش آن آماده می‌سازند.

وی ادامه داد: آنها با تکیه بر قدرت رسانه‌ای و سینمایی خود، ذهن، چشم، گوش و قلب مردم را هدف قرار می‌دهند و با روایت‌سازی، حتی پیش از شلیک گلوله، برخی را به تسلیم وادار می‌کنند.

سردار رفیعی‌آتانی با بیان اینکه هنرمندان باید روایتگر واقعیت‌های ایستادگی ملت ایران باشند، خاطرنشان کرد: امروز باید نشان دهیم ملت ایران چگونه به قلب دروغ‌های دشمن زده و هیمنه پوشالی آمریکا را به چالش کشیده است؛ این مأموریت بر عهده هنرمندان است تا با خلق آثار ماندگار، واقعیت مقاومت و ایستادگی ملت ایران را به نسل‌های آینده منتقل کنند.