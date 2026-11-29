گروه استا‌ن‌ها - مدیرکل بازرسی کل استان قزوین، اعلام کرد که در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی کشاورزی توسط افراد سودجو در روستای میانچال، موضوع در دستور کار بازرسی کل استان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین ، «ابوالفضل خمسه» بازرس کل استان قزوین، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی کشاورزی توسط افراد سودجو در روستای میانچال، موضوع در دستور کار بازرسی کل استان قرار گرفت و پس از بازدیدهای میدانی، بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی با مدیریت امور اراضی استان، اقدامات قانونی برای رفع تصرف و تعیین تکلیف ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام شد.

وی افزود: در نتیجه این پیگیری‌ها و در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، عملیات رفع تصرف، قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و آزادسازی ۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در محدوده پشت پمپ‌بنزین دوقلوها در محور قزوین ـ زنجان به انجام رسید.

بازرس کل استان قزوین با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ حقوق عمومی، رسیدگی به گزارش‌های مردمی و برخورد قانونی با تغییر کاربری‌ها و تصرفات غیرمجاز را از اولویت‌های پیگیری‌های نظارتی بازرسی کل استان عنوان کرد.