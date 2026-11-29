مدیرکل بازرسی کل استان قزوین خبر داد؛
ورود سازمان بازرسی به پرونده تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی کشاورزی
گروه استانها - مدیرکل بازرسی کل استان قزوین، اعلام کرد که در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی کشاورزی توسط افراد سودجو در روستای میانچال، موضوع در دستور کار بازرسی کل استان قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قزوین، «ابوالفضل خمسه» بازرس کل استان قزوین، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی درباره تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی کشاورزی توسط افراد سودجو در روستای میانچال، موضوع در دستور کار بازرسی کل استان قرار گرفت و پس از بازدیدهای میدانی، بررسیهای کارشناسی و هماهنگی با مدیریت امور اراضی استان، اقدامات قانونی برای رفع تصرف و تعیین تکلیف ساختوسازهای غیرمجاز انجام شد.
وی افزود: در نتیجه این پیگیریها و در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، عملیات رفع تصرف، قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و آزادسازی ۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی در محدوده پشت پمپبنزین دوقلوها در محور قزوین ـ زنجان به انجام رسید.
بازرس کل استان قزوین با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ حقوق عمومی، رسیدگی به گزارشهای مردمی و برخورد قانونی با تغییر کاربریها و تصرفات غیرمجاز را از اولویتهای پیگیریهای نظارتی بازرسی کل استان عنوان کرد.
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