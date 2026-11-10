به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد: با بیان اینکه علاقه‌مند هستیم که حقوق کارمندان و کارگران ما افزایش پیدا کند، گفت: ولی آرزوی دولت با آنچه که توان تحقق دارد، دو تا چیز متفاوت است.

او اضافه کرد: این موضوع که دولت وعده داده است حقوق‌ها افزایش پیدا‌کنند، هرگز اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: اینکه در سال ۱۴۰۶ طبق روال بررسی می‌شود، بله، این اتفاق هست و حتماً برنامه‌ریزی خواهد شد. به دستگاه‌ها تأکید شد که تا جایی که می‌توانند، با موضوعاتی از جنس رفاهی، قدرت خرید را ترمیم کنند.