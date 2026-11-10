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مهاجرانی: وعده افزایش حقوق ندادهایم
فاطمه مهاجرانی اعلام کرد دولت وعدهای برای افزایش حقوق نداده و این موضوع در سال ۱۴۰۶ بررسی خواهد شد.
به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد: با بیان اینکه علاقهمند هستیم که حقوق کارمندان و کارگران ما افزایش پیدا کند، گفت: ولی آرزوی دولت با آنچه که توان تحقق دارد، دو تا چیز متفاوت است.
او اضافه کرد: این موضوع که دولت وعده داده است حقوقها افزایش پیداکنند، هرگز اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اینکه در سال ۱۴۰۶ طبق روال بررسی میشود، بله، این اتفاق هست و حتماً برنامهریزی خواهد شد. به دستگاهها تأکید شد که تا جایی که میتوانند، با موضوعاتی از جنس رفاهی، قدرت خرید را ترمیم کنند.
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نظرات بینندگان
خانم نسبتا محترم من معلم مگر رفاهیات میگیرم که اداره مثل شما ترمیم بکنه من با فوق لیسانس فیزیک 20تومان حقوق میگیرم که خانم مهاجرانی شاید یه خورده خجالت بکشه اینه حکومت قرانی و نهج البلاغه که شما چند صدمیلیون فقط رفاهیات بگیری و ما....
وعده افزایش دهید
چقدر خوبین شماااااا
مهم نیست وعده دادید یا ندادید. به شرایط اقتصادی کشور و درآمدهای پایین نگاه کنید. واقعا حقوق بگیران ثابت چگونه باید با این مبالغ زندگی کنند؟!
همون مبلغ کم رفاهی هم فقط برای کارمندان دولت هست. خصوصها و کارگاها و کارخانه ها این ایتم های حقوق را ندارند. توان پرداختم ندارند. خصوصی ها بانک ندارن براشون پول چاپ کنه یا منابعی که خام بفروشن و بدم به مستخدمینشون.
کلا این سخنگو رو اعصاب ملت هست متاسفانه کسی هم نیست بهش بگه فقط حرف نزن ما راضی هستیم
وعده گرانی هم نداده بودید . ولی همه چیز را دست کم ۱۰۰ درصد گران کردید . حال وعده افزایش حقوق را نداده اید . پس حقوق را هم ۱۰۰ درصد افزایش دهید .
حرفهای خانوم مهاجرانی دیگه تکراری شده
این بنده خدا همش آیه یاس میخونه
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