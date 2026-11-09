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قطر خبر توافق ایران و آمریکا را تکذیب کرد؛

یک مقام ارشد قطری گزارش‌ها درباره جزئیات توافق احتمالی ایران و آمریکا، از جمله غنی‌سازی اورانیوم و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تهران را تکذیب کرد.

کد خبر: 4200809تاریخ انتشار: 1521 بازدید۰

توافق ایران و آمریکا

به گزارش تابناک؛ مقام قطری گزارش‌ها درباره جزئیات توافق احتمالی ایران و آمریکا را تکذیب کرد.

یک مقام ارشد قطری روز دوشنبه به شبکه الجزیره گفت که گزارش‌های خبری که جزئیاتی را درباره غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تهران مطرح می‌کنند، «کاملاً نادرست» هستند.

قطر جزئیات ادعایی توافق ایران و آمریکا را تکذیب کرد

این مقام ارشد اظهار داشت: گزارش‌هایی که منتشر شده و مدعی افشای جزئیات طرح ارائه‌شده به ایالات متحده و ایران هستند — از جمله ادعاهای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تهران، تلاش‌های میانجی‌گرانه در یمن و سایر مسائل — کاملاً نادرست می‌باشند.

با این حال، وی تاکید کرد که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان در جریان است.

او به شبکه الجزیره گفت که هر دو طرفِ مناقشه، همچنان با میانجی‌ها درباره جزئیات اصلی توافق برای پایان دادن به این جنگ هشت‌ماهه گفت‌وگو می‌کنند.

دونالد ترامپ روز یک‌شنبه گفت که انجام حملات جدید علیه ایران «بسیار بعید» است.

او در پاسخ به پرسش شبکه سی‌ان‌ان مبنی بر اینکه آیا قصد دارد عملیات‌های گسترده علیه ایران را از سر بگیرد، گفت: بسیار بعید است که چنین کاری لازم شود.

به گفته ترامپ، این تصمیم به آن بستگی دارد که «آیا آن‌ها توافقی بسیار محکم را امضا می‌کنند یا خیر». با این حال، وی تاکید کرد که در صورت لزوم، ایالات متحده «ضربه بسیار سختی به آن‌ها خواهد زد».

روبیو: مذاکرات پیشرفتی نداشته است

از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که در مذاکرات میان آمریکا و ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده و دو طرف به هیچ‌گونه گشایشی در این زمینه نزدیک نیستند.

او پیش از سفر به پاریس برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه گروه هفت، به خبرنگاران گفت: هیچ پیشرفتی [در گفتگوها با ایران] برای گزارش دادن به شما ندارم. گمان می‌کنم شما هم از برخی از آنچه در جریان است، آگاه هستید. کشورهایی هستند که همچنان با طرح ایده‌های گوناگون به تعامل با آن‌ها ادامه می‌دهند، اما نمی‌توانم بگویم که در آستانه یک گشایش [یا پیشرفت چشمگیر] قرار داریم.

منبع: شفقنا

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قطرتکذیبتوافق ایران و آمریکا

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