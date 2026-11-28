گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، استقلال‌طلبی جمهوری اسلامی ایران را مهم‌ترین عامل تقابل آمریکا با کشور دانست و تأکید کرد که ایستادگی در برابر نظام سلطه، هزینه‌هایی به همراه داشته، اما پیشرفت و قدرت بازدارندگی ایران، معادلات دشمنان را تغییر داده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «سردار حمید خرم‌دل» فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، صبح شنبه در آیین تکریم و معارفه مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور بوشهر، با اشاره به استمرار فشارها و تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: مسئله اصلی دشمنان با ایران، استقلال‌طلبی و ایستادگی در برابر نظام سلطه است؛ رویکردی که به گفته وی، موجب شکل‌گیری جنگی ترکیبی و همه‌جانبه علیه کشور شده است.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در مواجهه با شرایط کنونی افزود: دانشگاه نباید به محیطی منفعل و صرفاً آموزشی محدود شود. دانشجویان باید با روحیه مطالبه‌گری، آگاهی و مسئولیت‌پذیری در تحولات جامعه نقش‌آفرینی کنند؛ چراکه یکی از اهداف دشمن، تضعیف پویایی علمی و ایجاد فضای انفعال در محیط‌های دانشگاهی است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در ادامه با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت موشکی و پهپادی برخوردار نبود، امکان تعرض آسان‌تر دشمن به کشور وجود داشت. به گفته وی، توانمندی‌های نظامی ایران طی سال‌های گذشته افزایش یافته و کشور در حوزه‌های راهبردی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کرده است.

خرم‌دل همچنین با اشاره به آنچه تلاش دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی خواند، گفت: یکی از سناریوهای دشمن، برهم زدن ثبات داخلی و افزایش فشار بر مردم از مسیر مشکلات و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت استادان و دانشگاهیان را در شرایط فعلی مهم دانست و خاطرنشان کرد: افزایش بصیرت، ارتقای آگاهی عمومی، روشنگری و تقویت روحیه امید و مقاومت، از مهم‌ترین وظایف جامعه دانشگاهی در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در پایان با تأکید بر نقش مردم در اقتدار و بازدارندگی کشور اظهار کرد: مردم، بمب اتم جمهوری اسلامی ایران هستند و اتکای نظام به پشتوانه مردمی، از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور به شمار می‌رود.