گروه استان‌ها - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت قابل توجه استان در صنعت پرورش طیور گفت: ۱۳۹ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت جوجه‌ریزی بیش از چهار میلیون و ۲۵۴ هزار قطعه در استان فعال هستند و سه واحد مرغ مادر نیز با ظرفیت ۱۳۴ هزار قطعه در زنجیره تولید طیور فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، «مهدی شکاری» معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، در این رابطه اظهار کرد: صنعت پرورش طیور یکی از بخش‌های مهم تولیدات دامی در خراسان شمالی به شمار می‌رود و در حال حاضر تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی استان در این حوزه مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، ۱۳۹ واحد مرغداری گوشتی در سطح استان فعال است که مجموع ظرفیت جوجه‌ریزی آنها به چهار میلیون و ۲۵۴ هزار و ۷۷۰ قطعه می‌رسد و این مجموعه در تأمین گوشت مرغ و استمرار فعالیت‌های تولیدی بخش کشاورزی نقش‌آفرینی می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت واحدهای مرغ مادر در استان اظهار کرد: در کنار مرغداری‌های گوشتی، سه واحد مرغ مادر نیز با ظرفیت مجموع ۱۳۴ هزار قطعه فعالیت دارند که بخشی از نیاز زنجیره تولید طیور را تأمین می‌کنند.

شکاری با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های پرورش طیور از ظرفیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: فعالیت این واحدها علاوه بر کمک به تأمین نیاز بازار به گوشت مرغ، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرده و به پویایی اقتصاد بخش کشاورزی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: وجود واحدهای فعال در بخش مرغداری گوشتی و مرغ مادر، ظرفیت مناسبی برای تقویت زنجیره تولید در استان ایجاد کرده است و بهره‌گیری مطلوب از این توانمندی‌ها می‌تواند در افزایش تولید، حمایت از اشتغال و تقویت جایگاه خراسان شمالی در حوزه دام و طیور مؤثر باشد.