بارش باران و برف از چهارشنبه در خراسانشمالی آغاز میشود
گروه استانها - مدیرکل هواشناسی خراسانشمالی از ورود سامانه بارشی به استان از چهارشنبه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه تا دوشنبه هفته آینده ادامه دارد و اوج بارشها از بعدازظهر پنجشنبه تا بعدازظهر جمعه پیشبینی میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، «نوربخش داداشی» مدیرکل هواشناسی استان خراسانشمالی، در این زمینه اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد طی روزهای یکشنبه و دوشنبه جو استان پایدار خواهد بود و وزش باد، افزایش موقت ابر و غبار صبحگاهی از پدیدههای غالب این مدت است.
وی افزود: روز سهشنبه شرایط جوی تا حدودی ناپایدار میشود و افزایش سرعت باد و ابرناکی، همراه با بارشهای پراکنده در ارتفاعات استان پیشبینی شده است.
مدیرکل هواشناسی استان خراسانشمالی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به استان تصریح کرد: از بعدازظهر چهارشنبه و با تقویت ناپایداریهای جوی، بارش باران در برخی مناطق بهویژه جنوب شرق استان آغاز میشود و بهتدریج در ساعات شب، نیمه شرقی خراسان شمالی را نیز در بر میگیرد.
وی ادامه داد: فعالیت این سامانه در روز پنجشنبه گسترش مییابد و از بعدازظهر این روز، بیشتر مناطق استان شاهد بارندگی خواهند بود. همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد و در ارتفاعات نیز مهگرفتگی دور از انتظار نیست.
داداشی با بیان اینکه بیشترین شدت بارشها از بعدازظهر پنجشنبه تا بعدازظهر جمعه پیشبینی میشود، گفت: صبح جمعه در ارتفاعات استان احتمال بارش برف و کولاک وجود دارد و فعالیت این سامانه بارشی بهصورت متناوب تا روز دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه اسماعیلآباد با ثبت دمای منفی ۲ درجه سانتیگراد سردترین و ایستگاه یکه صعود با دمای ۲۳ درجه گرمترین نقطه استان بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان خراسانشمالی خاطرنشان کرد: در همین مدت، کمینه دمای بجنورد صفر درجه و بیشینه دمای این شهر ۱۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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