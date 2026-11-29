گروه استان‌ها - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شناسایی ۹۹ مورد مسمومیت با متانول در شیراز و مرودشت خبر داد و گفت: تاکنون هفت نفر جان خود را از دست داده‌اند، ۸۳ بیمار پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند و ۹ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.

۷ فوتی و ۹۹ مسموم؛ ماجرای تلخ مسمومیت با متانول در شیراز و مرودشت

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، «امین نیاکان» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اعلام آخرین آمار مسمومیت‌های ناشی از مصرف متانول در شیراز و مرودشت اظهار کرد: از مجموع ۹۹ مورد شناسایی‌شده، پنج نفر در بیمارستان جان باخته‌اند و دو نفر دیگر نیز بر اساس گزارش اورژانس ۱۱۵، در منزل و با علائمی مشابه مسمومیت با متانول فوت کرده‌اند.

وی افزود: از ۹ بیمار بستری، چهار نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و پنج نفر در بخش‌های عادی تحت مراقبت و درمان قرار دارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هشدار درباره تأخیر در بروز علائم مسمومیت با متانول گفت: به دلیل تبدیل تدریجی این ماده به ترکیبات سمی در بدن، نشانه‌های مسمومیت ممکن است با تأخیر و حتی ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از مصرف ظاهر شود؛ بنابراین نداشتن علائم در ساعات اولیه به معنای ایمن بودن فرد نیست.

نیاکان سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، درد شکم، ضعف و بی‌حالی را از نشانه‌های اولیه مسمومیت با متانول برشمرد و افزود: در موارد شدیدتر، اختلالات بینایی از جمله تاری دید، حساسیت به نور، مشاهده لکه‌ها یا حالت برفکی در میدان بینایی، کاهش بینایی، نابینایی دائمی و حتی مرگ نیز ممکن است رخ دهد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ روش خانگی برای خنثی‌سازی متانول وجود ندارد، تصریح کرد: افرادی که نوشیدنی‌های الکلی یا فرآورده‌های مشکوک مصرف کرده‌اند، حتی در صورت نداشتن علائم، باید بدون معطلی به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز هشدار داد: تأخیر در مراجعه و آغاز درمان بیمارستانی می‌تواند خطر بروز عوارض جبران‌ناپذیر، نابینایی و مرگ را افزایش دهد.

گفتنی است، مجموع آمار اعلام‌شده شامل ۹۹ بیمار، هفت فوتی، ۸۳ ترخیصی و ۹ بستری است. این ارقام با یکدیگر تطابق دارند.