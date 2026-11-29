گروه استان‌ها - متأسفانه نبود نظارت کافی و ضعف مدیریتی در شهرستان دهلران، الخصوص در بخش دامپزشکی، سبب شد که روز گذشته اکیپ نظارتی متشکل از جهادکشاورزی، بهداشت و تعزیرات در حین بازدید از یک توزیع‌کننده خام دامی، بیش از ۲۵۰ کیلوگرم مرغ تاریخ‌گذشته کشف و ضبط کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام کاهش قدرت خرید مردم سبب شده که تا حد زیادی سفره مردم از گوشت قرمز و سفید محدود شود؛ محدودیتی که باعث شده فرآورده‌های خام دامی برخی از کسبه در شهرستان دهلران دپو شوند.

متأسفانه نبود نظارت کافی و ضعف مدیریتی در شهرستان دهلران، الخصوص در بخش دامپزشکی، سبب شد که روز گذشته اکیپ نظارتی متشکل از جهادکشاورزی، بهداشت و تعزیرات در حین بازدید از یک توزیع‌کننده خام دامی، بیش از ۲۵۰ کیلوگرم مرغ تاریخ‌گذشته کشف و ضبط کنند.

براساس قانون نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دامی و استمرار کنترل‌ها در مراحل تولید، استحصال و عرضه این محصولات در راستای حفظ سلامت عمومی و تثبیت و ارتقای امنیت غذایی شهروندان، از وظایف قانونی و ذاتی دامپزشکی است که متأسفانه در دهلران این موضوع به خوبی اجرا نمی‌شود!!!

آقایان مسئول، مگر می‌شود در یک واحد عرضه کننده خام دامی که مردم نیاز روزانه خانواده‌های خود را از آن تأمین می‌کنند، گوشت تاریخ‌گذشته ۵ ماهه دپو شود و مسئولان ذیربط به این موضوع رسیدگی نکنند!

اینکه چه میزان گوشت دپو شده و تاریخ مصرف گذشته در این واحد صنفی و یا دیگر واحدهای صنفی به مردم عرضه شده یا وجود دارد، نیازمند بررسی بیشتر از سوی مسئولان شهرستان، الخصوص کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان دارد

ناتوانی مردم در خرید مایحتاج خانواده خود از جمله گوشت قرمز و سفید، سبب شده برخی از کسبه اقدام به قطعه‌بندی مرغ بدون درج تاریخ عرضه و مصرف کنند که این نیز می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد.

بدون شک مسئولان اجرایی شهرستان الخصوص کمیته سلامت و امنیت غدایی شهرستان وظیفه دارند برای صیانت از سلامت و کیفیت فرآورده‌های خام دامی، دقت و نظارت بیشتری داشته باشند تا مردم با اطمینان خاطر بیشتری از این محصولات دامی استفاده کنند.

انتظار می‌رود که مدیرکل دامپزشکی استان به‌صورت ویژه به حوزه دامپزشکی دهلران ورود کند و در بحث سلامت مردم با هیچ مسئولی مماشات نکند.

گزارش: مجتبی کاور