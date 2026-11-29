استاندار ایلام خبر داد:
طرح تولید نهادههای کشاورزی در ۵۰۰ هکتار آغاز شد/ تقویت زنجیره ارزش و کاهش هزینههای دام و طیور
گروه استانها - استاندار ایلام با بیان اینکه آغاز طرح در دو نقطه از استان پیشبینی شده، گفت: مطالعات اولیه انجام شده و هماهنگی میان دستگاههای مسئول در حال نهایی شدن است تا اجرای آزمایشی طرح در سطح ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار آغاز شود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «احمد کرمی» استاندار ایلام، اظهار کرد: استان ایلام بهدلیل برخورداری از دشتهای گسترده، اراضی مستعد و بارندگی مناسب، ظرفیت قابل توجهی برای تولید نهادههای کشاورزی در داخل استان دارد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین خوراک در بخش دام و طیور افزود: پیگیریهای لازم برای جذب سرمایهگذاری پایدار و مطمئن با رویکرد علمی و دانشبنیان انجام شده و در همین راستا، نشست مفصلی با گروه سرمایهگذار و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شده است.
استاندار ایلام با بیان اینکه آغاز طرح در دو نقطه از استان پیشبینی شده است، تصریح کرد: مطالعات اولیه انجام شده و هماهنگی میان دستگاههای مسئول در حال نهایی شدن است تا اجرای آزمایشی طرح در سطح ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار آغاز شود.
وی ادامه داد: در صورت موفقیت مرحله نخست و ارزیابی مستمر نتایج، طرح در سالهای آینده با برنامهریزی دقیقتر و افزایش سطح زیرکشت توسعه مییابد.
کرمی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح افزون بر ایجاد ارزش افزوده و بهرهمندی کشاورزان، به کاهش هزینههای تولید در بخش دام و طیور کمک میکند و زمینه تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی و تقویت اقتصاد استان را فراهم میسازد.
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