گروه استان‌ها - استاندار ایلام با بیان اینکه آغاز طرح در دو نقطه از استان پیش‌بینی شده، گفت: مطالعات اولیه انجام شده و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حال نهایی شدن است تا اجرای آزمایشی طرح در سطح ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار آغاز شود.

طرح تولید نهاده‌های کشاورزی در ۵۰۰ هکتار آغاز شد/ تقویت زنجیره ارزش و کاهش هزینه‌های دام و طیور

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «احمد کرمی» استاندار ایلام، اظهار کرد: استان ایلام به‌دلیل برخورداری از دشت‌های گسترده، اراضی مستعد و بارندگی مناسب، ظرفیت قابل توجهی برای تولید نهاده‌های کشاورزی در داخل استان دارد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین خوراک در بخش دام و طیور افزود: پیگیری‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری پایدار و مطمئن با رویکرد علمی و دانش‌بنیان انجام شده و در همین راستا، نشست مفصلی با گروه سرمایه‌گذار و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.

استاندار ایلام با بیان اینکه آغاز طرح در دو نقطه از استان پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مطالعات اولیه انجام شده و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حال نهایی شدن است تا اجرای آزمایشی طرح در سطح ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار آغاز شود.

وی ادامه داد: در صورت موفقیت مرحله نخست و ارزیابی مستمر نتایج، طرح در سال‌های آینده با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و افزایش سطح زیرکشت توسعه می‌یابد.

کرمی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح افزون بر ایجاد ارزش افزوده و بهره‌مندی کشاورزان، به کاهش هزینه‌های تولید در بخش دام و طیور کمک می‌کند و زمینه تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی و تقویت اقتصاد استان را فراهم می‌سازد.