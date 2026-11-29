گروه استان‌ها - کارشناس هواشناسی ایلام از ورود سامانه بارشی به استان از اواخر امروز خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه تا پایان هفته به‌صورت متناوب ادامه دارد و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به اوج خود می‌رسد.

ورود سامانه بارشی به ایلام از اواخر امروز؛ هشدار نسبت به سیلاب و آب‌گرفتگی معابر

«یاسر هوشمند» کارشناس هواشناسی ایلام، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی و پیش‌بینی‌های انجام‌شده، سامانه بارشی از اواخر امروز وارد استان می‌شود و تا پایان هفته به‌صورت منقطع و متناوب فعالیت خواهد داشت.

وی افزود: فعالیت این سامانه با بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای همراه خواهد بود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به تقویت سامانه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، تصریح کرد: در این بازه زمانی، فعالیت سامانه به اوج خود می‌رسد و احتمال بروز مخاطراتی از جمله آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخانه‌ها و خطر برخورد صاعقه افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی، گفت: هشدارهای لازم در این زمینه صادر شده است و از شهروندان انتظار می‌رود با رعایت توصیه‌های ایمنی و اتخاذ تمهیدات لازم، از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کنند.

هوشمندفر در ادامه به تغییرات دمایی استان اشاره کرد و افزود: با ورود و فعالیت این سامانه بارشی، دمای هوا به‌طور محسوس بین سه تا پنج درجه سانتی‌گراد کاهش و دمای استان به محدوده نرمال فصلی باز خواهد گشت.

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