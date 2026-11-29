گروه استان‌ها ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، با حضور در استانداری با آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های استان گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، در این دیدار که امروز یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ در محل استانداری کردستان برگزار شد، دو طرف درباره مسائل مختلف استان و ضرورت توجه به مطالبات مردم در حوزه‌های گوناگون به تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، موضوعات مرتبط با توسعه و پیشرفت کردستان، پیگیری مشکلات مردم، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان و استاندار نیز بر اهمیت همدلی، تعامل و همکاری مجموعه مسئولان برای رفع موانع، تسریع در روند خدمت‌رسانی و تحقق مطالبات بحق مردم تأکید کردند.

این دیدار در راستای تعامل و هم‌افزایی میان نهاد نمایندگی ولی‌فقیه و مدیریت اجرایی استان و با هدف پیگیری مسائل و کمک به بهبود شرایط استان کردستان انجام شد.